Polisens kampanj: Vissa sexualbrott uppfattas vara så "vardagliga" att unga personer inte känner igen dem

"Tuntematon mies laittoi mulle viestiä somessa. Olimme kirjoitelleet hetken, kun hän lähetti mulle dickpicin. Sen kirjoitukset oli muutenkin ahdistavia, se ehdotteli niissä kaikkea ikävää. Kerroin asiasta äidille, vaikka hävetti. Teimme viesteistä rikosilmoituksen. Sen kannatti, sillä mies paljastui hyväksikäyttäjäksi, jolla oli muitakin uhreja." Tyttö, 13 v.* . Seksuaalisen materiaalin ja viestien lähettäminen alle 16-vuotiaalle on rangaistava rikos. Jokainen vihje on arvokas ja voi viedä hyväksikäyttäjän jäljille. Jos olet alle 18-vuotias ja sinua on kohdeltu sopimattomalla tavalla, kerro siitä turvalliselle aikuiselle tai poliisille. |*Tarina on fiktiivinen mutta perustuu poliisin tutkimiin tapahtumiin. ** ”En okänd man skickade mig ett meddelande i some. Vi skrev med varandra en stund, tills han skickade en dickpic. Hans meddelanden var otrevliga, han föreslog alla slags obehagliga saker. Jag samlade mod och berättade för mamma, även om jag skämdes. Vi gjorde en brottsanmälan om meddelandena. Det var värt det, för det visade sig att mannen utnyttjade barn och också hade andra offer." Flicka, 13 år* . Att skicka sexuellt material och meddelanden till personer under 16 år är ett straffbart brott. Varje tips är värdefullt och kan hjälpa till att spåra en förövare. Om du är under 18 år och har blivit behandlat på ett olämpligt sätt, berätta om det för en trygg vuxen eller polisen. |*Berättelsen är fiktiv men baserad på verkliga händelser som polisen har undersökt. ** “An unknown man messaged me on social media. We wrote for a while, and he sent me a dick pic. His other messages were also creepy. He suggested all kinds of unpleasant stuff in them. I was ashamed but brave enough to tell my mum. We reported the messages to the police. I’m glad we did, because he turned out to be an abuser who had other victims too.” Girl, 13* . Sending sexual material and messages to children under the age of 16 is a criminal offence. Every tip is valuable and can put us on the trail of an abuser. If you are under 18 and have been treated inappropriately, tell the police or an adult you can trust. |*The story is fictional but based on true cases investigated by the police.