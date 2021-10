Polisen: Vi missbedömde hotbilden vid Statsrådsborgen

Polisen medger för Yle att den missbedömt hotbilden vid Statsrådsborgen under Elokapinas demonstration i fredags. Tidigare gick man ut med information om att presidenten, ministrar och tjänstemän eskorterats ut på grund av det försämrade säkerhetsläget.

På fredagen satte sig demonstranter från Elokapina på trapporna utanför Statsrådsborgen. Dagen efter, på lördagen, meddelade polisen att bland annat presidenten, ministrar och tjänstemän eskorterats ut ur byggnaden av Statsrådsborgens säkerhetspersonal. Uppgifterna dementerades snabbt av flera inblandade. 52 demonstranter ur aktivistgruppen greps i samband med demonstrationen.

Nu erkänner biträdande polischef Heikki Kopperoinen att kommunikationen mellan polisen och säkerhetspersonalen brustit någon gång under demonstrationen.

– Poliser som arbetade utanför Statsrådsborgen har gjort egna observationer och personalen inne har gjort sina egna. När informationen utbyttes uppstod missförstånd eller så bedömdes situationen i olika, säger Kopperoinen till Yle på söndagen.

Elokapina kritiserade polisens agerande i ett pressmeddelande och menade att det aldrig fanns någon avsikt att ta sig in i byggnaden eller att avbryta regeringens sammankomst. Dessutom menade de att ingångarna aldrig varit blockerade och att människor fritt kunde röra sig in och ut. Till skillnaden från polisens första utlåtande håller nu Kopperoinen med miljörörelsen efter att polisen fått en tydligare bild av säkerhetsläget under helgen.

– Allt var lugnt inne på Statsrådsborgen och det fanns inte något konkret hot, säger han till Yle.

Presidenten och utrikes- och säherhetspolitiska ministerutskottet sammanträdde på fredagen. President Sauli Niinistö har twittrat att han inte kände sig hotad och att allt gick till som det brukar.

"Jag tog inte någon annan väg än den jag brukar ta. Jag använder aldrig huvudentrén", sade presidenten till Helsingin Sanomat.

Också undervisningsminister Li Andersson (VF) och finansminister Annika Saarikko (C) uppger att de tog sig ut hur byggnaden som vanligt.

De gripna demonstranterna misstänks för bland annat för grovt brott mot offentlig frid. En brottsrubricering som enligt Kimmo Nuotio, professor i straffrätt, är väldigt ovanlig. I en intervju med Helsingin Sanomat säger Noutio att den grövre brottsrubriceringen åberopas mindre än en gång om året. Grovt brott mot offentlig frid kan leda till ett två årigt fängelsestraff.