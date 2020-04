Polisen: Vi kommer inte att skingra förstamajfirare med vattenkanon

Statsmakten vädjar till allmänheten att fira valborg och första maj på distans. Men folksamlingar med max tio deltagare är inte förbjudna. Det betyder en svår sits för polisen som ska garantera folks grundrättigheter och samtidigt vakta att picknickgästerna inte blir för många.

Inför valborgsmässoafton och första maj har statsledningen vädjat till allmänheten att låta bli stora folksamlingar och påmint om att det inte är läge att ordna stora förstamajfester eller picknickar.

Men hur ser juridiken riktigt ut? Vi har trots allt inget utegångsförbud, så vad säger polisen om man efter att ha isolerat sig från omvärlden i två månader, våren till ära tar ett glas mjöd i det gröna med sina närmaste vänner? HBL ringde upp polisinspektör Konsta Arvelin på Polisstyrelsen.

– Hittills har vi vädjat till folkets djupa led, till deras samvete och moraluppfattning och upprepar hälsovårdsmyndigheternas budskap om att man ska undvika närkontakt, låta bli att samlas, stanna hemma och träffas virtuellt, säger Arvelin.

Det finns ändå en risk att en del struntar i myndigheternas vädjan och styr stegen till låt säga Kajsaniemi eller Brunnsparken som vanligtvis brukar vara smockfulla av picknicksällskap på första maj.

– För polisen är det en svår sits. Vår uppgift är att se till att folks grundrättigheter inte begränsas onödigt. Samtidigt tycks en del av folket och statsrådet kräva blod och cirkuskonster och att polisen skrider till åtgärder.

– Men faktum är: Om det samlas människor i mindre grupper i Brunnsparken utan att det uppstår ordningsstörningar, kan polisen informera förstamajfirarna om att det föreligger en smittorisk. Men polisen kommer inte att skingra folk med vattenkanon eller med andra medel, säger Arvelin.

Arvelin påpekar att människors självbestämmanderätt i viss mån innebär att det är tillåtet att göra sådant som kan vara skadligt för dem.

Under valborg och första maj kommer polisen att röra sig ute bland allmänheten. Sällskap på över tio personer kan bli uppmanade att dela på sig och polisen kommer också i mån av möjlighet att se till att folk håller avstånd till varandra.

– Men det är bara frågan om uppmaningar. I sista hand är det upp till var och en att följa instruktionerna om det handlar om sällskap som inte stör den allmänna ordningen, säger Arvelin.

Helsingforspolisen och Helsingfors stad filar just nu på vilka åtgärder som kommer att sättas in under helgen.

Eftersom picknickar är oönskade, sätter staden inte ut flyttbara toaletter eller extra soptunnor i parkerna.

Helsingfors kan i egenskap av markägare om den vill besluta att till exempel stänga av hela Brunnsparken, men på måndagen var det ingen på staden som ville säga om en sådan åtgärd planeras. Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori informerar på tisdag om Helsingfors valborgs- och förstamajåtgärder, och Helsingforspolisen lovar besked på onsdag.

Finlands studentkårers förbunds besked är att studenterna är laglydiga och kommer att följa direktiven som förbjuder folksamlingar på allmän plats på över tio personer och publikevenemang för över 500 personer.

De blivande diplomingenjörerna är som känt uthärdiga valborgsfirare, men i år uppmanar Aalto-universitetets studentkår att festa virtuellt via datorn.

Albert Rehnberg ordförande för Teknologföreningen, TF, säger att medlemmarna i första hand kommer att fira i mindre grupper.

– Vi har inte gått ut med några jättehårda påbud. Folk bestämmer själva hur de gör med sina kompisar. Den senaste tiden har många TF:are ägnat sig åt vad vi kallar gruppkarantän: Att man har ett begränsat gäng som man träffas och umgås med för att förhindra smittspridning, säger Rehnberg.

Rehnberg har hört om mindre sällskap som tänker ordna picknickar, men inte i Kajsaniemi eller Brunnsparken, utan på olika platser i Otnäs.

Akademiska sångföreningen, som med undantag av 1917 varje år har sjungit in våren på första maj i Kajsaniemi, tvingas den här gången göra annorlunda.

Eftersom folksamlingar på över tio personer är förbjudna, är det endast en dubbelkvartett som uppträder och inte i Kajsaniemi, utan utanför Yles radiostudio i Böle.

– Visst känns det vemodigt. Men vi hoppas ändå kunna bidra till förstamajstämningen på det här sättet, säger körens ordförande Johan Nyman.