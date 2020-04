Polisen varnar för bluffmeddelanden – 400 anmälningar i mars

Hundratals personer har fått bluffmeddelanden skickade i Postens namn, där mottagarens leverans påstås ha stoppats på grund av att den väger för mycket.

Under mars månad tog polisen emot 400 anmälningar om bluffmeddelanden som sänts via sms och e-post i Postens namn.

Utöver dem har polisen noterat en tydlig ökning av anmälningar om bluffmeddelanden kopplade till näthandel.

"Fenomenet är i sig inte nytt, eftersom vi noterat en ökning av bluffmeddelanden via sms redan under flera månader. Nu under coronaepidemin förlitar sig folk alltmer på näthandel, och då är risken större att man råkar ut för bluffmakare", säger polisinspektör Mikko Rauhamaa på Centralkriminalpolisen i ett pressmeddelande.

– Beställaren bör alltid vara särskilt uppmärksam och kontrollera att alla meddelanden om en beställning verkligen är äkta.

Bluffmeddelandena som skickats i Postens namn har varit meddelanden där det påstås att leveransen av ens beställning har stoppats på grund av att den väger för mycket. Personen har ombetts att med kreditkort betala en tilläggssumma på omkring två euro för att fortsätta leveransen. Efter det har frekvent större debiteringar börjat dyka upp i personens kredituppgifter.

– Bluffmeddelanden kan se väldigt äkta ut. Man kan ändå känna igen dem exempelvis genom att man i meddelandena ombeds överföra pengar av en överraskande orsak, ge sina bankkoder, ge sina kredituppgifter eller klicka på en länk som väcker misstankar, säger Rauhamaa.