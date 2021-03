Polisen varnar för bedrägerimejl som skickas i Aktias eller POP-bankens namn

Brottslingar har lyckats flytta över stora summor till utländska konton.

Under början av 2021 har polisen i Österbotten tagit emot flera anmälningar där anmärkningsvärt stora summor pengar har flyttats från målsägandens bankkonton till konton utomlands. Hittills uppgår de ekonomiska skadorna till flera hundratusentals euro.

I utredningen har ett återkommande tillvägagångssätt framträtt. De målsägande har tagit emot mejl som till synes skickats från Aktia eller POP-banken. I meddelandet har det stått att det kommit ett nytt meddelande till personens nätbank och mejlet har innehållit en länk.

När kontoinnehavaren klickat på länken har hen omdirigerats till en sajt som till synes är identisk med nätbankens sajt. När personen loggat i med sina bankkoder har brottslingarna fått tag på koderna och kunnat flytta över kontots tillgångar till ett utländskt konto.

Polisen uppmanar till försiktighet; logga alltid in på nätbanken via webbläsaren och följ inga länkar som skickats via e-post.