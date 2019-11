Polisen utreder nynazisters aktion i Helsingfors – uppenbara kopplingar till förbjudna NMR, enligt forskare

I helgen ordnade "Mot friheten" en aktion i centrala Helsingfors. Det handlar om en uppföljare till nazistiska Nordiska motståndsrörelsen – som Högsta domstolen tillfälligt har förbjudit. Polisöverdirektör Seppo Kolehmainen medger att det finns risk för en katt-och-råtta-lek mellan polis och nynazister.

Kohti vapautta, som på svenska använder namnet Mot friheten, ordnade en aktion på olika platser i centrum av Helsingfors på lördagen

Enligt Tommi Kotonen, som forskar i högerextrema rörelser vid Jyväskylä universitet, har rörelsen grundats för att fortsätta Nordiska motståndsrörelsen, NMR:s, verksamhet i Finland.

– Mot frihets syfte är att upprätthålla NMR:s verksamhet och erbjuda möjlighet till aktivitet.

I mars beslutade Högsta domstolen att NMR förbjuds fram till att domstolen fattar slutligt beslut om den nazistiska organisationen ska upplösas eller inte. Det är Polisstyrelsen som har drivit på ett förbud, och både tingsrätten och hovrätten har gått på polismyndighetens linje.

På lördagen, som också var årsdagen till Kristallnatten, kunde ändå Mot frihetens aktiva manifestera. Det har fått bland andra Vänsterförbundets riksdagsledamot Veronika Honkasalo att reagera.

"Passiviteten ser inte bra ut och sänder en oroväckande signal", skriver Honkasalo i ett blogginlägg.

Också inrikesminister Maria Ohisalo skriver på Twitter att "den nationalsocialistiska manifestationen var oroväckande".

När HBL frågar polisöverdirektör Seppo Kolehmainen om lördagens händelser säger han att polisen har en videoinspelning från demonstrationen och har identifierat dem som var på plats.

En polisanmälan har upprättats vid Helsingforspolisen och nu utreds enligt Kolehmainen om demonstranterna har brutit mot det tillfälliga förbudet, så att samma personer som är med i NMR är aktiva under nytt namn.

– Dilemmat är att domstolens beslut gäller uttryckligen Nordiska motståndsrörelsen och inte kollektivt alla som finns inom den här sfären.

Kolehmainen säger att polisen redan i ett tidigt skede anade att NMR:s verksamhet kan fortsätta under ett annat namn. Han förnekar ändå att polisen skulle stå handfallen och inte vidta några åtgärder alls.

– Det är fullt möjligt. Vi följer det hela noggrant. Det centrala är ändå att samhället under rättsprocessen har gett en signal om att det här inte är tillåtet.

Enligt honom kan polisen komma att tala för behov av ny lagstiftning, om man inte kommer åt verksamheten som bland annat vill avskaffa demokratin.

Mot friheten har organiserat en av marscherna under självständighetsdagen i Helsingfors de senaste åren. Under den demonstrationen har bland annat NMR och Soldiers of Odin deltagit.

Kohti vapautta har meddelat att en marsch ordnas i år igen, och också Nordiska motståndsrörelsens sajt, nu under annat namn, skriver om den.

Enligt Seppo Kolehmainen kommer polisen att agera som under tidigare år den 6 december.

– NMR är förbjudet men om man försöker kringgå förbudet så ingriper vi eller så undersöker vi det inträffade och de inblandade efteråt.

Han förklarar åtgärder i efterhand med att Finland har mötes- och yttrandefrihet.

– Vi måste balansera mellan de här grundlagsskyddade rättigheterna och förbjuden verksamhet.

Enligt forskaren Tommi Kotonen består Mot friheten till stor del av samma aktiva som NMR:s finländska gren, samt en del nya som rörelsen har rekryterat efter förbudet.

– I realvärlden har alla som följer rörelsen kunnat se de uppenbara kopplingarna, men det kan hända att juridiken sätter en del käppar i hjulet, säger han som kommentar till polisen sätt att tackla rörelsen.

Förutom att Mot frihets verksamhet enligt honom i hög grad är likadan som NMR:s, återspeglar sig också likheterna exempelvis i valet av signalfärg. Symbolen är en annan, en fornnordisk symbol nära ett hakkors.

På årsdagen av Kristallnatten klistrades gula Davidsstjärnor på synagogor och judiska mötesplatser i hela Norden, också i Helsingfors. Under andra världskriget tvingade nazister judar att bära symbolen på sina kläder.

Högsta domstolen har aviserat att ett slutligt avgörande om Nordiska motståndsrörelsen kommer under våren.