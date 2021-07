Polisen söker ögonvittnen till dödlig misshandel i Åbo

Offret, en 60-årig man, avled senare till följd av sina skador.

Polisen i sydvästra Finland saknar ögonvittnen till en misshandel som skedde vid Gasklockan i Åbo under torsdagskvällen.

Offret, en 60-årig man, avled senare på sjukhuset av sina skador.

Polisen i sydvästra Finland utreder ärendet som grov misshandel och vållande av annans död.

Polisen ber eventuella ögonvittnen att ta kontakt. Tips om händelsen kan ges per telefon till 0295 417 259, via e-post till vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi eller via Whatsapp eller SMS till 050 411 7655.