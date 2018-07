Demonstranterna hade klätt ut sig till figurer från den amerikanska tv-serien The Handmaid's Tale. Bild: Karl Vilhjálmsson

Bakom Finlandiahuset samlades några hundra demonstranter för att visa sitt missnöje med Trumps och Putins politik. Eevi Korhonen håller här upp en skylt med texten "Orange Russian: A cocktail noone asked for" – en hänvisning till drinken vitryss samt de gästande presidenterna. Bild: Karl Vilhjálmsson

Högsommarvärme och stormaktsledare lockade Helsingforsborna ut på gatorna. Nästan tjugo olika demonstrationer ordnades i Helsingfors centrum, varav polisen ingrep i endast ett.

Vid femtiden stod ett tjugotal personer i hörnet av Mannerheimvägen och Kiasma och planerade att ockupera Mannerheimvägen.

– De vägrade att lyda våra order, så vi grep dem, säger Pekka Höök, överkommissarie på Helsingforspolisen.

– På en dag som denna kan vi inte godkänna demonstranter eller gatuockuperare på en så central plats som Mannerheimvägen.

Försöket till gatuockupation var det enda störandet av ordningen som polisen fick ingripa i.

– Arrangemangen har gått helt enligt planerna, vi har inte haft några problem, säger Höök.

Ett besök av den här kalibern har krävt ovanligt stora förberedelser, något man nu inte haft mer än dryga två veckor tid till.

– Ett besök från en statsledare från ett stort land innebär ett stort arbete för oss. När de nu är två så är arbetet ännu större, säger Höök.

Han vill inte säga hur många poliser som deltagit i arrangemangen. Polisen har i samarbete med andra myndigheter, såsom Försvarsmakten och Gränsbevakningsväsendet, gjort upp en plan för säkerhetsarrangemangen. Där har man beräknat hur stor personal som behövs och sedan bett övriga polisinrättningar och myndigheter om handräckning.

Efter halv två anlände Vladimir Putin från flygplatsen till presidentens slott, och strax därefter kom Donald Trump från Fiskartorpet.

Redan före klockan ett hade tusentals människor tagit sig ut på staden för att invänta presidentkortegerna. Polisen tipsade att Riksdagshuset trappor är ett bra ställe att stå på. De flesta ville ändå se presidenterna på närmare håll, så trottoarerna var fulla med människor.

En farlig situation uppstod på eftermiddagen då en kortege kom körande i hård fart mot en människohop som höll på att gå över Mannerheimvägen, skriver Helsingin Sanomat. Bilarna var bara ett tjugotal meter från människorna, utan avsikt att stanna.

– Sådant kan hända ibland, då det finns många korteger och ibland är de tvungna att byta rutt utan förvarning, säger Höök till HS.

Ett stort område i Helsingfors centrum var avspärrat på måndagen. Bland annat Salutorget var stängt och Sveaborgsfärjan avgick från Skatudden. Dessutom stängdes de gator presidenterna färdades längs av tillfälligt för all trafik.

Allmänheten uppmanades att inte över huvud taget köra in till centrum med bil och de enda kollektivtrafikmedlen som skulle åka normalt var metron och tågen. På grund av ett elavbrott på måndagsmorgonen ställdes många lokaltåg dock in. Tågtrafiken återgick till det normala först strax före klockan tre på eftermiddagen.

Pekka Höök på Helsingforspolisen säger att trafiken annars löpt smidigt, till och med bättre än väntat.

– Våra meddelanden har nog hjälpt till. Dessutom är trafikmängderna ganska små mitt i juli, vilket gör det lättare.

– Rätt så bra. Jag pratade själv med en del människor ute på staden och de var positivt inställda. Det är ju sällan det händer något så här stort här.

Under måndagen ordnades totalt 16 olika demonstrationer i Helsingfors. Enligt Höök var Helsinki Against Trump and Putin (Helsingfors mot Trump och Putin) störst av dem med några hundra deltagare.

Demonstranterna samlades i Kajsaniemiparken, varifrån de sedan marscherade runt järnvägsstationen till Tölöviksparken.

Tio meter bort är stängslet som spärrar av Finlandiahuset. Demonstranterna har valt den här destinationen för att få så mycket synlighet som möjligt – ett stenkast i från håller närmare 1 500 journalister till i det enorma mediecentret.

Eevi Korhonen håller i en skylt och lyssnar på talen som hålls. Hon har kommit hit efter att ha sett bilkortegerna passera på Mannerheimvägen.

– Jag är här för att visa att det som Trump och Putin håller på med inte är okej, säger hon.

Hon är även besviken över Finlands andel i det hela.

– Här finns det ingen fredsmäklaranda som på Ahtisaaris tid, utan vi har gått med på deras pr-cirkus utan att kräva någonting över huvud taget i gengäld, säger Korhonen.

Precis bredvid Korhonen står ett gäng rödklädda figurer med vita mössor. Under en av mössorna hittar HBL:s reporter ett svettigt ansikte tillhörande Kristiina Tuura. Hon berättar att utstyrseln är hämtad från den amerikanska serien The Handmaid's tale.

– Om den utveckling som de här ledarna förespråkar får fortsätta, kommer vår värld att bli som i den här serien, säger Tuura.

Serien The Handmaid's tale utspelar sig i en dystopisk värld. Kvinnor har blivit sexslavar som tvingas till samlag för att avla så många barn som möjligt.

– Trump och Putin värdesätter inte kvinnors rättigheter alls. De inskränker även yttrandefriheten, precis som i The Handmaid's tale, säger Tuura.

De röda dräkterna har tidigare förekommit under demonstrationer även i London och USA. Att Finland står värd är för dem okej, så länge Sauli Niinistö tar avstånd till deras värderingar.

– Vi har visat att vi är ett välfungerande samhälle, som klarar av att ordna säkerheten för det här mötet på kort varsel. Samtidigt är det ju idiotiskt att vi med skattepengar ska stå för polisinsatserna, säger Pietu Pietiäinen och tillägger:

– De här männen har ambitioner att vara diktatorer. Det kan vi helt enkelt inte tillåta.