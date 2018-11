Polisen: Lämna bilen hemma på torsdag

Från och med onsdag eftermiddag börjar den europeiska EPP-kongressens bilkonvojer synas på trafiklederna mellan flygplatsen och Mässcentrum i Östra Böle. Och på torsdag eftermiddag väntas trafiken gröta till sig ordentligt.– På Tusbyleden kommer trängseln att vara stor, säger överkommissarie Jarkko Lehtinen vid Helsingforspolisen.

Bland de inbjudna till Europeiska folkpartiet EPP:s kongress finns bland annat EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker och rådsordföranden Donald Tusk, Tysklands Angela Merkel, Österrikes Sebastian Kurz, Ungerns Viktor Orbán, brexitförhandlaren Michel Barnier, Irlands Leo Varadkar med flera statsöverhuvuden, ministrar och oppositionsledare. Antalet delegater är över 700 och det totala antalet inbjudna 2 000.

Det blir alltså gott om bilkonvojer, men i stadsbilden syns kongressen ändå inte särskilt mycket, säger överkommissarie Jarkko Lehtinen vid Helsingforspolisen. På onsdag kan det förekomma avbrott i trafiken mellan flygplatsen och Mässcentrum från och med eftermiddagen då delegaterna anländer till Mässcentret, men avbrotten är inte särskilt långa.

– Vi kommer inte att spärra av några områden för någon längre tid, men vägavsnitt kan stängas av för kortare stunder under den tid som konvojerna rör sig, säger Lehtinen.

Också i centrum och i västra Helsingforts kan det förekomma korta trafikavbrott under eftermiddagen och kvällen då kongressdeltagarna rör sig till sina övernattningsställen och möten. På onsdagskvällen står Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori tillsammans med Samlingspartiet värd för en middag för delegaterna i stadshuset, vilket också kan synas i trafiken i centrum.

På torsdag råder Lehtinen den som kan att lämna bilen hemma, ifall man rör sig på utfartslederna mot flygplatsen. På torsdag morgon och på dagen kommer det att förekomma kortare avbrott i trafiken, men på eftermiddagen väntas trafiken gröta till sig ordentligt då kongressdeltagarna ska ta sig ut till flygplatsen.

– På Tusbyleden kommer trängseln att vara stor. Bilkonvojerna kommer att röra sig vid rusningstid, och vägarbeten ställer för sin del till det. Det lönar sig att välja andra rutter, eller helst av allt lämna bilen hemma, säger Lehtinen.

Också till statsministerns tjänstebostad Villa Bjälbo kommer konvojerna att styra under onsdagen och torsdagen. Statsminister Juha Sipilä (C) träffar under onsdagen och torsdagen en lång rad av de gästande ledarna, bland annat rådsordföranden Donald Tusk, EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker, Tysklands förbundskansler Angela Merkel och brexitförhandlaren Michel Barnier.