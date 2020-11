Polisen intensivövervakar trafiken under de två kommande veckosluten

November månad är årets dystraste månad vad gäller rattfylleriolyckor. Därför intensifierar polisen sin övervakning två helger i rad.

Polisstyrelsen meddelar att polisen intensivövervakar trafiken under de två kommande helgerna.

Blåsrazzior kommer att genomföras speciellt under kvällar och nätter. I samband med morgontrafiken kan även chaufförernas körkondition kontrolleras.

"Under de senaste åren har november månad varit årets dystraste månad beträffande rattfylleriolyckor. Därför sker den intensifierade övervakningen just under den här perioden, och speciellt då under veckoslut", säger Polisstyrelsens polisinspektör Timo Ajaste i ett pressmeddelande.

Utöver rattfylleriövervakningen kommer polisen även att övervaka den allmänna ordningen och säkerheten, speciellt i riskområden.