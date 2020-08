Polisen: Färre brott under coronavåren

Polisen registrerade över 15 000 färre brott under det första halvåret i jämförelse med fjolårets siffror. Det visar ny statistik som offentliggjordes på måndagen.

Trots en märkbar nedgång i brottsligheten registrerades sammanlagt 172 698 brott mot strafflagen under årets första sex månader. Det totala antalet grova trafikbrott, narkotika- och egendomsbrott ökade medan våldsbrotten minskade under samma tidsperiod. Andelen hemutryckningar ökade under coronakrisen.

Antalet narkotikabrott ökade med 5 300 fall under det första halvåret. En stor del av brottsfallen berörde narkotikapåverkade förare i trafiken. Tullens och polisens brottsförebyggande arbete som berör drogförsäljning på krypterade webbsidor syns också i statistiken.

Polisen registrerade däremot betydligt färre våldsbrott, sexualbrott och brott mot barn under samma tidsperiod. Polisen misstänker att statistiken inte ger hela bilden av verkligheten. Tröskeln för att anmäla brott kan ha stigit under våren när skolorna var stängda och kontakten mellan skolorna och barnomsorgen minskade, uppger polisen.

"Vi ska analysera orsakerna till det minskade antalet sexualbrott och brott mot barn. Statistik som har samlats in under undantagsförhållanden ger inte nödvändigtvis en rätt bild av situationen", säger polisöverinspektör Seppo Kolehmainen på Polisstyrelsen i ett pressmeddelande.

Antalet egendomsbrott ökade med 9 400 fall. En stor del av fallen handlar om olaga intrång i fritidsbostäder och bedrägerier på webben.