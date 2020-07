Polisen: Bedrägeribrotten har ökat jämfört med i fjol

Polisen påminner om att man aldrig ska ge ut person- eller bankuppgifter åt någon okänd.

Allt fler bedrägeribrott har rapporterats. Under perioden januari–juni registrerades över 20 000 olika bedrägeribrott, meddelar polisen. Det är en ökning på över 11 procent jämfört med i fjol.

Det är främst de lindriga bedrägeribrotten som har ökat. Cirka 2 500 fler lindriga bedrägerier har rapporterats till polisen jämfört med samma tid i fjol. Av dessa har 1 600 skett på internet.

Antalet offer för lindriga bedrägeribrott på nätet som är över 65 år har ökat med nästan 90 procent jämfört med förra året. Enligt polisen är det särskilt viktigt att äldre personers närstående och de som arbetar med äldre diskuterar olika bedrägerimetoder och hur man skyddar sig mot bedrägerier.

Under sommaren har polisen och företag som Posten varnat för olika former av bluffsamtal och bluffmeddelanden som kommit per telefon eller e-post. Särskilt uppmärksam ska man vara om det handlar om hur olika datorprogram fungerar.

– Om någon ringer dig och säger att det finns ett problem med din dator ska du avsluta samtalet direkt. Låt dem inte installera fjärrprogram på din dator, hur pressad du än känner dig. Lämna inte heller ut de uppgifter som begärs i meddelandena, varken personuppgifter eller uppgifter om dina tillgångar och konton, säger polisinspektör Jyrki Aho på Polisstyrelsen i ett pressmeddelande.

Polisen påminner om att bank-id aldrig ska ges till någon okänd, även om de säger att de kommer från polisen. Man bör heller inte skicka pengar till personer man lärt känna på nätet.

Om man har blivit offer för ett brott ska man göra en polisanmälan. Det är också bra att informera polisen om försök till bedrägeri.