Polisbil kör rakt in i en älg – bilens kamera spelade in krocken

Kaakkois-Suomen poliisin alueella kirjattiin viime vuonna 122 hirvikolari-ilmoitusta. Hirvet kulkevat yleensä samoilla paikoilla vuodesta toiseen, joten hirvivaaramerkkien alueella on syytä olla valppaana! Ajonopeutta on hyvä laskea, jotta reagointiaikaa jää enemmän. Lisäksi loukkaantumisen ja kuoleman riski tippuu merkittävästi törmäysnopeuden laskiessa. Hirvet liikkuvat eniten hämärän aikaan, aamuisin ja iltaisin. Jos huomaat hirven, tiputa nopeutta heti ja pyri väistämään hirveä takaa. 29.12.2018 tallentuneelta videolta pääsette katsomaan kuinka yllättäin kaikki käy, kun poliisiauto törmää aikuiseen hirveen valtatiellä. Klo on 17.20, keli ja näkyväisyys ovat huonoja, nopeusrajoitus on 100km/h ja poliisiautolla on nopeutta 80km/h. Ollaan hirvivaara-alueella, vastaan tulevan auton vuoksi kaukovaloilta on vaihdettu lyhyille ajovaloille eikä väistämistä voi tehdä juuri kumpaakaan suuntaan. Eläinonnettomuuden jälkeen tulisi pyrkiä estämään lisävahingot. Käytä hätävilkkuja ja vie varoituskolmio riittävän etäälle. Soita hätänumeroon 112 ja noudata hätäkeskuspäivystäjän antamia ohjeita! #kaakkoissuomenpoliisi #hirvikolari #eläinonnettomuus #kouvola #vt6 #kaipiainen #hirvivaaraalue #hannanhöpinät