Polarpriset till Diane Warren och Anna Netrebko

Polarpriset delas i år mellan den amerikanska låtskrivaren Diane Warren och ryska operasopranen Anna Netrebko. Musikjournalisten Annah Björk tror Warren kommer att bereda vägen för andra kvinnor. Musikkritikern Bo Löfvendahl bedömer valet av Netrebko som föga spännande.

"Hennes poplåtar förkroppsligar den ovanliga kombinationen att vara lättlyssnade och samtidigt tillräckligt komplexa för att höras hundratals gånger och fortfarande säga något till lyssnaren. Diane Warren är den regerande drottningen över amerikansk populärmusik", slår juryn fast.

– Det känns otroligt att få Polarpriset, jag är så hedrad, säger Diane Warren i en förinspelad video där hon kommenterar priset.

Kalifornienfödda Diane Warren står bakom en rad moderna klassiker inom musiken. Bland dessa kan nämnas I don't want to miss a thing med Aerosmith, If I could turn back time med Cher, Un-break my heart med Toni Braxton och Because you loved me med Celine Dion.

– Texterna är vad som tar mest tid för mig. Jag kommer ihåg när jag skrev Til it happens to you, som Lady Gaga sjöng. Jag är så stolt över den sången, den hade en stor påverkan på vår kultur. Den blev ett definierande ögonblick för metoorörelsen, säger Diane Warren i videon, där hon berättar att I was here som Beyoncé sjunger är en annan av de låtar hon är särskilt stolt över.

Musikjournalisten Annah Björk tycker att det är en stor vinst att en kvinnlig låtskrivare inom pop får ta emot Polarpriset.

"Diane Warren är en av världens mest omtyckta och framgångsrika popkompositörer, och att hon lyfts fram i det här sammanhanget kommer bereda vägen för andra kvinnor som bara väntar på att placera sina låtar på listorna", skriver Björk i ett mejl, och fortsätter:

"Trots att det finns väldigt många extremt duktiga låtskrivare är det pinsamt få som släpps fram att skriva de allra största låtarna i toppen på Billboard."

Flera av Diane Warrens låtar har fått stort genomslag via Hollywoodfilmer, och hon har Oscarsnominerats elva gånger i kategorin bästa originallåt, senast i år med I'm standing with you från filmen Breakthrough.

Även musikskribenten Anna Charlotta Gunnarson tycker att Diane Warren verkligen är värd Polarpriset.

– Det här är jätteroligt, och på tiden att den kompetensen lyfts fram. Det har funnits många kvinnor i bakgrunden i musikindustrin och det blir en väldigt symbolisk handling att välja henne säger hon.

Gunnarson tycker också att det är roligt att man premierar någon som har skrivit "mainstreamklassiker".

– Som kvinna är det mycket lättare att få uppmärksamhet om man är singersongwriter, jag tror att det är väldigt många som inte känner till henne, till och med i musikkretsar, säger hon.

Årets andra mottagare av Polarpriset är den ryska operasopranen Anna Netrebko.

"Med sin fantastiska röst och självlysande karisma är hon en större-än-livet-sångare som håller klassikerna vid liv, säljer slut varje föreställning och fångar uppmärksamheten även hos en publik som är ovan vid opera", lyder en del av juryns motivering.

Anna Netrebko föddes i ryska Krasnodar 1971, men har sedan 2006 även österrikiskt medborgarskap. Hon upptäcktes av dirigenten och operachefen Valerij Gergijev, som själv tog emot Polarpriset 2006, och debuterade 1994 som Susanna i Mozarts Figaros bröllop på Mariinskijteatern i Sankt Petersburg, 22 år gammal.

– Det är ett gediget val, men inte särskilt spännande. I de här sammanhangen är hon förhållandevis ung, hon har ännu inte fyllt 50 år, men är mitt i en lysande internationell karriär. Mer än någon annan i dag uppfyller Anna Netrebko förväntningarna på en gammaldags operadiva. Hon tar plats och är inte rädd för att ställa sig i centrum, kommenterar Bo Löfvendahl, operakritiker på Svenska Dagbladet.

Med åren har hon kommit att bli ett av operavärldens mest välkända namn. På senare år har hon bland annat sjungit rollerna som Lady Macbeth i Macbeth och Leonora i Verdis Trubaduren på Metropolitan i New York.

Polarpriset instiftades 1989 av Stig "Stikkan" Andersson, och pristagarna får en miljon kronor (knappt 95 000 euro) vardera. Själva prisceremonin äger rum den 9 juni.

Länge har Polarpriset delats ut av kung Carl XVI Gustaf, men inte i år, eftersom det har uppstått en krock i hans schema.