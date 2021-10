En satir om Stalins död, Sherlock Holmes tar kokain i en film från 1970 och Aleksi Salmenperäs färska Jussiprisvinnare är veckans pärlor på tv.

The death of Stalin (Storbritannien 2017) Det ska vara Armando Iannucci (Trist, herr minister, Fru vicepresident) för att klä av Josef Stalin och hans närmaste män ända in på kallingarna. Fokus i...