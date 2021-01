Poirier knockade McGregor – "Inte förvånad"

Dustin Poirier skakade om kampsportsvärlden när han knockade Conor McGregor i andra ronden i nattens stormatch i UFC i Abu Dhabi. Det är första gången i karriären som irländske McGregor förlorar via knockout.

– Jag är glad, men jag är inte förvånad, sade amerikanske Poirier.

32-åringen är rankad tvåa i lättvikt, men var inte tippad att slå fjärderankade McGregor, utan tvekan sportens största namn, som återvände till oktagonen för första gången på ett år.

De båda har mötts en gång tidigare, 2014, då McGregor vann på knockout efter bara 106 sekunder. Poirier antydde att han gärna ser ett tredje möte.

– Nu har vi 1–1 i matcher, så vi kanske få göra om det här, sade han.

I nattens match gick irländaren till ursinnig attack direkt, men Poirier lyckades sänka tempot med låga sparkar. Halvvägs in i andra ronden såg McGregor ut att få problem med benet och Poirier följde upp med en slagserie som avgjorde matchen via teknisk knockout två minuter och 32 sekunder in i andra ronden.

Snopet för McGregor, som inför matchen spått att han skulle vinna den på mindre än 60 sekunder. Efteråt var han besviken, men berömde sin motståndare.

– Hans sparkar mot min vad var väldigt bra, men Dustin är en bra fajter.

– Jag måste borsta av mig det här och komma tillbaka, och det kommer jag att göra.

2016 blev McGregor den första UFC-fajtern som håller ett titelbälte i två viktklasser samtidigt. Sedan dess har han endast gått tre matcher i UFC – och en boxningsmatch mot Floyd Mayweather. Utanför sporten har livet varit turbulent då McGregor varit anklagad för såväl misshandel som våldtäkt.

Amerikanen Poirier är nu högaktuell för att gå en match om UFC:s lättviktsbälte. Obesegrade ryssen Chabib Nurmagomedov är ännu officiellt mästare trots att han efter sin förra seger meddelade att han lägger av.

– Jag ser det här som en titelmatch. Om Chabib inte kommer tillbaka är det jag som är mästare, sade Poirier efter segern över McGregor.