Helsinki Athletic Lab Pohjanpalo och Joronen ökar sitt ägande i Helsingforsföretag

Helsinki Athletic Lab, med fysioterapi och fysträning som huvudsakliga affärsidéer, uppvisade en förlust förra året. Men nu flyttar det Helsingforsbaserade företaget in i nya lokaler och via en riktad aktieemission stärker man också kassan. Landslagsduon Jesse Joronen och Joel Pohjanpalo är sedan tidigare delägare i bolaget men ökade via emissionen ytterligare sitt ägande.