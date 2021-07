I podden Flashback forever förvandlas hatretorik till humor

Varje vecka lyssnar tiotusentals ivriga fans på medan Ina Lundström, Emma Knyckare och pseudonymen Scroll-Mia högläser diskussionstrådar från internetforumet Flashback. Den svenska podden Flashback forever är en kärleksförklaring till en plattform som har ett rätt så kontroversiellt rykte.

– Ibland kan jag sakna det där gamla mysscrollandet när man läste forumet utan att ha poddglasögonen på sig, säger Mia.

Till vardags jobbar hon som programmerare och eftersom hon inte betraktar sig som en offentlig person väljer hon att använda sig av pseudonymen Scroll-Mia, en hänvisning till hennes tendens att tillbringa långa stunder scrollande på webben. Tillsammans med Göteborgskomikerna Ina Lundström och Emma Knyckare har hon sedan januari 2020 gjort podden Flashback forever.

För finländare är forumet kanske inte så bekant men den hör till de mest besökta sajterna i Sverige. Diskussionerna kan handla om allt mellan himmel och jord, från privatekonomi och domedagsprepping till droganvändning och privatspaningar. Lundström och Scroll-Mia har under många års tid följt forumet och har därför ett mastigt lager av diskussionstrådar som väntar på att avhandlas i podden.

– Ibland googlar jag något lite pinsamt och så kommer jag in på en Flashbacktråd där det debatteras huruvida det går att dricka grismjölk. Det händer också rätt ofta att jag hittar en intressant tråd och när jag nämner den för Ina och Mia känner de redan till just den diskussionen, säger Knyckare.

Ett svenskt diskussionsforum och en av Sveriges mest besökta sajter. Webbplatsen lanserades 1995, den första versionen av forumet skapades 1996. Innan forumet var Flashback en punktidning. Enligt undersökningen Svenskarna och internet (2019), som görs av Internetstiftelsen, har ungefär en tredjedel av alla svenska internetanvändare varit inne på Flashback Forum.

Efter att podden blivit så populär som den är i dag får trion också in en massa tips av lyssnarna. Materialet kommer i alla fall inte att ta slut eftersom forumet existerat sedan 1996. Men att skilja agnarna från vetet och hitta de riktiga guldkornen kräver tid och tålamod.

– Vissa förberedelser kräver en massa tid, som att kolla upp allt som en enskild användare skrivit på forumet. Att gå igenom en tråd som har en tydlig början och ett tydligt slut går betydligt snabbare, säger Scroll-Mia.

– Den allra enklaste Flashbacktråden är rolig, har en tydlig dramaturgi och så finns det människor som bråkar i den. Men det är väldigt, väldigt sällan som alla de här tre komponenterna finns i en och samma tråd, summerar Lundström.

En av de centrala principerna på Flashback Forum är en väldigt liberal tolkning av yttrandefriheten. Det innebär att på forumet accepteras sådana åsikter som skulle avlägsnas direkt från andra plattformar. Lundström, Knyckare och Scroll-Mia har däremot en förmåga att oskadliggöra och avväpna diskussionstrådar med problematiska eller rent utav hatiska inlägg och förvandla dem till något humoristiskt i stället. Avsikten är inte att förlöjliga någon.

– Det finns nog inga ämnen som vi inte kunde avhandla men vi gör trots allt en humorpodd och då måste innehållet vara roligt. Vissa trådar är helt enkelt för mörka för att göra humor av, säger Knyckare.

Hon har tidigare jobbat med bland annat satirprogram på Sveriges Radio. Att bearbeta och förädla en Flashbacktråd till lyssnarvänligt innehåll skiljer sig inte så mycket från att skapa satir.

– Hela podden handlar om mänskligt beteende och så är det att göra skämt också: tala om saker som folk kan relatera till, säger Knyckare.

En tråd om olycklig kärlek där trådstartaren skriver väldigt ingående om sina genuina, personliga känslor är inget som man direkt kopplar ihop med Flashback Forum. Men på forumet vågar användarna – tack vare anonymiteten – också tala om svåra, jobbiga och pinsamma saker. Det här tycker trion är fint och stundvis otroligt underhållande.

– Drömläget är diskussioner där var och en kan känna igen sig med något alldeles sjukt, säger Lundström.

De personliga favorittrådarna är dock inte nödvändigtvis sådana som passar in i podden. Scroll-Mia säger exempelvis att hon har en svaghet för trådar där gemenskapen och solidariteten mellan användarna kommer tydligt fram. Hon nämner Drogakuten som en sådan avdelning på Flashback.

– Där räddas det liv – på riktigt. Jag har också varit inne och rafsat på självmordstrådarna. Vid flera tillfällen har användarna utnyttjat sina otroliga detektivtalanger för att gräva fram vem det är som hotar ta livet av sig. Det är väldigt fint, säger Scroll-Mia.

Efter cirka 70 avsnitt och en julkalender med 24 luckor har det byggts upp ett ganska omfattande persongalleri av användare som återkommer i podden.

– Det kan vara väldigt underhållande att läsa vad en nazist skriver. Användaren "Lebensraum" är jätterolig för att hon verkligen sexualiserar Hitler på ett ganska uppfriskande sätt – det är skitkul. Däremot är en vanlig bruksnazist helt ointressant, förklarar Lundström.

Hurdan är då en stereotyp Flashbackanvändare? Antagligen en alldeles vanlig svensk, som vill ta reda på sådant som traditionella medier inte kan publicera, exempelvis detaljer om brott. Aktiva Flashbackanvändare är inte heller rädda för att bli ifrågasatta eller utmanade i sina åsikter, säger trion.

– Det pratas ganska mycket om att anonymitet gör folk mer gränslösa. En moderator på forumet skrev i tråden om podden att han blivit mer eftertänksam nu när det finns en risk att ett inlägg läses upp i podden. Numera kanske folk tänker efter lite mer än vi skulle vilja, säger Scroll-Mia.

– En del menar att vi är hånfulla, men jag önskar att varje gång folk lyssnar på podden så slår det igenom hur otroligt mycket vi alla tre tycker om forumet, fortsätter hon.

– Fast det är också lite sjukt att vi gillar forumet så mycket, tillägger Knyckare.

Första avsnittet publicerades den 23 januari 2020. Nytt avsnitt en gång i veckan. I juni 2020 nådde podden en miljon lyssningar. Lyssnarna finansierar podden med mikrodonationer. Mecenaterna får tillgång till bonusmaterial. Utsågs till Årets podd och Årets humorpodd i galan Guldpodden i november 2020. Trion åker på turné i Sverige i januari 2022. Kuriosa: Podden har ingen officiell mejladress eller postbox. I stället skickar lyssnarna brev och gåvor till kvarterskrogen Red Lion, som ofta nämns i podden.

Under videosamtalet med trion var det egentligen inte alls meningen att diskutera pengar. Men för proffskomikerna Emma Knyckare och Ina Lundström har podden varit en lyckträff under coronaåret då alla deras ståuppshower ställts in.

– Jag tror vi nämner coronaviruset redan i det andra avsnittet. Vi har säkert sagt det här i podden också men den är väldigt bra för att testa hur olika rutiner fungerar. Jag har inte gjort en show på över ett år så jag börjar vara lite sugen på att skriva skämt igen, säger Lundström.

Det som började som ett roligt litet sidoprojekt är numera en form av sysselsättning för trion. Redan i juni 2020 hade podden samlat ihop en miljon lyssningar. En del trogna lyssnare betalar frivilligt för innehållet. I januari 2022 ska trion ut på turné. Biljetterna till showen har varit så populära att de sålt slut på några minuter.

I skrivande stund har podden nästan 4 100 mecenater som tillsammans betalar trion cirka 5 000 euro per avsnitt via donationstjänsten Patreon. Men poddmakarna jobbar fortfarande som frilansare och gör olika konsultjobb. Det är trots allt endast en bråkdel av de tiotusentals lyssnarna som betalar för underhållningen.

– Men det kändes så jävla gött att säga till Sveriges Radios P1 att de måste anpassa sig efter Flashback forevers inspelningstider, säger Knyckare stolt.