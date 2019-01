Plan B för May om brexit

Inga stora förändringar väntar när Storbritanniens premiärminister Theresa May i eftermiddag ska lägga fram sina nya tankar om brexit efter förra veckans parlaments-nej.Frågan är om Mays "plan B" har bättre chanser än "plan A"– eller om parlamentet nu ska få kontroll över processen.

I förra veckan sade över 400 parlamentsledamöter nej till Mays tilltänkta utträdelseavtal med EU. Trots rekordförlusten väntas premiärministern nu gå vidare med ungefär samma plan.

Enligt tidningen The Times hoppas May fortfarande kunna pressa fram någon form av eftergifter från övriga EU när det gäller den så omdiskuterade nödlösningen för Nordirland – det som kallas backstop på brexitengelska. Tanken är att May först ska få parlamentet att rösta för ett krav på eftergifter och sedan ta med sig det som ett starkt förhandlingsmandat till Bryssel.

"Det betyder att en omröstning om ett reviderat avtal måste vänta till samtalen med EU är klara, vilket tar åtminstone en vecka. Sedan kan det bli en veckas debatt i underhuset. Regeringstjänstemän tror att den nya (slut)omröstningen inte kommer att äga rum förrän i mitten av nästa månad", skriver Sam Coates, biträdande politikredaktör i The Times.

Klockan 17.30, finsk tid, i eftermiddag är det tänkt att May ska lägga ut orden i underhuset i London.

Samtidigt pågår flera försök från diverse parlamentsledamöter att tvinga fram andra vägar.

En plan går ut på att ge parlamentet rätt att föreslå lagstiftning om ett förslag stöds av minst 300 ledamöter från minst fem olika partier.

En annan plan innebär i sin tur ett krav på att tills vidare skjuta upp hela EU-utträdet till åtminstone årsskiftet, om inte ett utträdelseavtal är klart före den 26 februari.

Regeringens grundplan är annars att Storbritannien ska lämna EU den 29 mars i år, oavsett om något utträdelseavtal är klart eller inte.

Enligt tidningen The Daily Telegraph har May till och med funderat på om det går att skriva om det gamla fredsavtalet om Nordirland från 1998, för att komma runt nödlösningsproblematiken.

Att ändra det så kallade Långfredagsavtalet möts dock av stor skepsis, både i och utanför Storbritannien.

"Det kommer aldrig att lösa nödlösningsfrågan", konstaterar tidningens EU-redaktör Peter Foster.

"Skulle dessutom kräva folkomröstningar i Nordirland och Republiken Irland. Lycka till med det", skriver i sin tur Labour-parlamentsledamoten Mary Creagh syrligt på twitter, enligt nyhetssajten Politico.