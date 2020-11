PL-publiken kan snart vara tillbaka

Publikförbudet är förödande för de mindre Premier League-klubbarna, säger West Hams vice ordförande Karren Brady.Men rykten säger att åskådarna snart kan vara tillbaka.

Det har varit tomt på de engelska fotbollsläktarna sedan herrarnas Premier League återstartade i juni. Och det känns rejält i plånboken säger Karren Brady, vice ordförande i tabelltolvan West Ham.

– Det är förödande för alla. West Ham går miste om 2 miljoner pund (drygt två miljoner euro) i förlorade biljett- och företagsintäkter. Vissa klubbar tappar så mycket som 10 miljoner pund per match, säger hon till Reuters.

Klyftorna i serien blir också väldigt tydliga, säger hon och pekar på att mindre klubbar inte har samma ekonomiska trygghet att falla tillbaka på som vissa topplag, som i princip ägs av andra länder. Gissningsvis syftar hon på till exempel Manchester City, som ägs av shejk Mansour, en medlem i Abu Dhabis kungafamilj.

– Alla lider av det här, men mindre företag, oavsett om det handlar om fotboll eller inte, saknar stora kassareserver, säger Karren Brady.

Hon tycker därför att det är dags att välkomna tillbaka viss publik till arenorna. Från hennes perspektiv är det skevt att det inte går att ha publik på utomhusarenorna medan flera konserthus och teatrar har fått klartecken för att ta in åskådare.

– Vi tillåts inte ha några supportrar på plats, trots att de i princip är anledningen till att fotbollen existerar, men man skulle tillåtas se en match i en biosalong. O2 Arena är öppen, Royal Albert Hall är öppen, London Palladium är öppen, men covidfria utomhusarenor är inte det, säger hon.

Kanske får hon snart som hon önskar. Enligt The Guardian diskuterar den brittiska regeringen att tillåta viss publik på arenorna från och med den 2 december, då tanken är att landsdelen England ska gå ur sin pågående nedstängning.

Under tisdagen hade idrottsministern Oliver Dowden ett möte där han samlat representanter från de största herrligorna, liksom intresseorganisationer för klubbar, spelare och fans. Mötet ska enligt The Guardian ha handlat om de stora ekonomiska utmaningarna under coronapandemin, men ESPN skriver att Dowden också ska ha berättat för deltagarna att han specifikt försöker driva igenom ett förslag för att tillåta publik redan före årsskiftet.