PK-35 Vanda vägrade ge sig mot mästarna – HJK inledde med promenadseger

Cupfinalklara PK-35 Vanda och Åland United spelade oavgjort i Nationella Ligans premiäromgång.

Nationella Ligans premiäromgång bjöd genast på ett toppmöte åtminstone om man ser till framgångarna i finska cupen. Finalklara PK-35 Vanda utmanade regerande dubbelmästaren Åland United, utjämnade två gånger och fick med sig en poäng då slutsiffrorna efter dryga nittio minuter skrevs 2–2.

Ålänningarna tog ledningen strax före paus då PK fumlade in en hörna i eget mål.

En kvart före slutet började det sedan hända. Först utjämnade Karoliina Autio med ett drömskott som gick in via stolpen och då knappa tio minuter återstod petade svenska förstärkningen Cassandra Korhonen in 1–2 efter en hörna. PK-35 gav sig ändå inte och bara tre minuter senare dundrade Oona Sevenius skott in i nätmaskorna.

– Det var en svettig match och vi fick försvara mer i dag. Jag är stolt över lagets prestation. Det var spännande fram till slutet och ett kul sätt att inleda säsongen, säger målskytten Sevenius i Ruutus tv-intervju.

För de regerande mästarna var slutresultatet en besvikelse. I första halvlek förde gästerna spelet men lyckades inte spika matchen efter paus.

– Vi var ute efter segern. Det var synd att vi släppte in ett par onödiga mål på slutet. Det hjälps inte, säger Åland Uniteds nyförvärv Dana Leskinen.

19-åringen menar att matchbilden var alltför svängig ur gästernas synvinkel. Det blev ingen hel nittio minuters prestation.

– Vi letar ännu vårt spel och vi såg lite rostiga ut. Tidvis såg det helt bra ut och vi gjorde de grejer som vi velat göra under försäsongen. Men vi kan inte spela bra i en kvart och sedan spela helt hemskt i en kvart. Men vi hade lika bra kunnat få med oss noll poäng så vi får vara glada över den här poängen, säger Leskinen.

HJK fick däremot en smaklig start på sin ligasäsong då man satte tre baljor i andra halvlek och fällde JyPK med 4–1. HJK-kaptenen Linda Ruutu blev säsongens första målskytt då hon förvaltade en straff i sjunde minuten.

En halvtimme senare slog JyPK till på en kontring och utjämnade med sitt första skott på mål. HJK fick mala på tjugo minuter in i andra halvlek innan det lossnade. Ruutu satte sin andra fullträff med en kanon från dryga tjugo meter och ett par minuter senare satte Vilma Hakala 3–1. I 90:e minuten skapade debutanterna Ilona Walta och Silja Jaatinen en målchans som Jaatinen säkert utnyttjade.

– I det här gänget kan man lita på att den som hoppar in fyller sin ruta. Bara man litar på vad man gör så blir det bra, säger Ruutu om debutanterna i Ruutus tv-intervju.