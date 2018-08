Piloter måste ha is i magen – men också övervinna rädslor

– Mitt förra flyplan var det första dieselflygplanet i Finland och hette därför First Diesel Aircraft, FDA. När jag sålde det och skaffade det här så tyckte mina döttrar att det ska heta My Second Diesel, MSD. OH är nationalbeteckningen för Finland, men registernumret får man själv önska. Bild: SPT/Linnea de la Chapelle