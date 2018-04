Piippo och Saapunki nya i skidlandslaget

Sprintlandslaget slopas helt och hållet.

Eveliina Piippo, 19, och Susanna Saapunki, 25, är nya i damernas landslag inför säsongen 2018-2019, som kulminerar med VM i Seefeld. Piippo hör till de största talangerna i finsk skidåkning och Saapunki har redan representerat Finland i VM 2017.

Joni Mäki, 23, tar steget in i herrarnas landslag. Mäki, Piippo och Saapunki tillhörde under den senaste säsongen landslagets utmanargrupp. Alla deltog i världscupen under vinterns gång.

Herrarnas sprintlandslag slopas helt och hållet och sprintrarna slås samman med herrarnas distanslag. Det är totalt åtta damer och tio herrar i landslaget.

Av de gamla bekanta landslagsåkarna är Aino-Kaisa Saarinen, Ari Luusu, Ville Nousiainen, Toni Ketelä och Matias Strandvall borta. Åtminstone Strandvall fortsätter sin karriär i långlopp.

Lite överraskande är det att Riitta-Liisa Roponen fortfarande tillhör landslagsringen. Många hade spekulerat att hon varvar ned och satsar mera på långlopp under den kommande vintern.

– Vårt mål är att göra ett kontrollerat generationsskifte i landslaget. Vi har lyft in unga som får växa och se landslagsverksamheten, säger landslagets nya förbundskapten Matti Haavisto.

– Vi lyckades behålla ett tillräckligt stort landslag och det rymdes några nykomlingar bland de mer erfarna. Det ser ut som att vi kan få till en bra lägerplan för laget.

Skidlandslagets träningsgrupper 2018-2019

Tränare:

Matti Haavisto, chefstränare

Teemu Pasanen

Mikko Virtanen

Landslaget, damer :

Kyllönen Anne, Kainuun Hiihtoseura

Matintalo Johanna, Pöytyän Urheilijat

Mononen Laura, Hämeenlinnan Hiihtoseura

Niskanen Kerttu, Vieremän Koitto

Pärmäkoski Krista, Ikaalisten Urheilijat

Roponen Riitta-Liisa, Oulun Hiihtoseura

Piippo Eveliina, Vuokatti Ski Team Kainuu

Saapunki Susanna, Vuokatti Ski Team Kainuu

Landslaget, herrar:

Hakola Ristomatti, Jämin Jänne

Heikkinen Matti, Vantaan Hiihtoseura

Hyvärinen Perttu, Riistaveden Urheilijat

Jylhä Martti, Vuokatti Ski Team Kainuu

Lehtonen Lari, Imatran Urheilijat

Mäki Joni, Pyhäjärven Pohti

Niskanen Iivo, Vuokatti Ski Team Kainuu

Ojansivu Antti, Jämin Jänne

Pentsinen Anssi, Vantaan Hiihtoseura

Vuorinen Lauri, Kouvolan Hiihtoseura

Utmanargruppen

Tränare:

Ville Oksanen

Damer:

Julin Andrea, If Minken

Korva Anita, Kainuun Hiihtoseura

Lylynperä Katri, Vuokatti Ski Team Kainuu

Nissinen Vilma, Vuokatti Ski Team Kainuu

Nurmi Leena, Lempäälän Kisa

Herrar:

Gummerus Lauri, Nivalan Urheilijat

Haarala Juuso, If Minken

Lepistö Lauri, Kouvolan Hiihtoseura

Suhonen Verneri, Hollolan Urheilijat

Vuorela Markus, Jämin Jänne

Ungdomslandslaget

Tränare:

Jussi Simula

Damer:

Böök Josefiina, Karihaaran Visa

Ehrnrooth Rebecca, Espoon Hiihtoseura

Kähärä Jasmin, Mikkelin Hiihtäjät

Ray Hanna, IK Falken

Olkkonen Tiia, Haapajärven Kiilat

Pylkkänen Annu, Ski Jyväskylä

Herrar:

Koivisto Petteri, Kuhmo Ski

Liekari Emil, Kouvolan Hiihtoseura

Mattila Wiljam, Keravan Urheilijat

Poikkimäki Miska, Sievin Sisu

Rantahalvari Leo, Oneway Proteam

Rantahalvari Onni Oneway Proteam

Ruuskanen Arsi, Siilinjärven Hiihtoseura

Försvarsmaktens idrottsskola, Kajanalands brigad

Tränare:

'Jussi Piirainen

Ahonen Olli, Imatran Urheilijat

Lauri Mannila Oulun Hiihtoseura

Karppanen Miro, Kiteen Urheilijat

Kuusimaa Akseli, Hollolan Urheilijat -46

Lindholm Remi , IF Minken

Parantainen Kalle, Vantaan Hiihtoseura

Poikonen Verneri, Äänekosken Huima

Tossavanen Juuso, Kuusamon Erä-Veikot

Vuorinen Lassi, Ski Team 105