"Philly Special" avgjorde NFL-premiären

En patenterad anfallsvariant och en sen touchdown bäddade för Philadelphia Eagles seger mot Atlanta Falcons i NFL:s öppningsmatch.– Det var en tuff seger. Vi fortsätter att bygga på det här, säger Philadelphias quarterback Nick Foles.

Regerande Super Bowl-mästaren Philadelphia Eagles vann en jämn NFL-premiär mot Atlanta Falcons med 18–12.

Stor hjälte blev runningbacken Jay Ajayi, som med en touchdown med knappt två minuter kvar gav Philadelphia sin största ledning i matchen. Försvaret klarade sedan av att stå emot de offensiva försöken från Atlanta.

Vändpunkten kom i den tredje kvarten, och det var en repris från Super Bowl 2018, en så kallad "Philly Special". Philadelphia låg under och precis som i Super Bowl mot New England Patriots lämnade quarterbacken Nick Foles ifrån sig bollen direkt. Corey Clement fick den och han gav den till Nelson Agholor. Under tiden hade Foles startat en löpning längs högra kanten, där han agerade receiver. Agholors passning nådde en öppen Foles som fångade bollen till en "first down".

– Det var en enorm "boost" för oss. Vi behövde göra något, och vi gjorde den under rätt tidpunkt i matchen, säger Foles.

Spelet gav Philadelphia nytt liv och bara några minuter senare kunde Jay Ajayi göra sin första av två touchdowns.

"Philly special" har redan blivit en klassiker i staden. Utanför Lincoln Financial Arena finns en staty föreställande Nick Foles och tränaren Doug Pederson när de planerar anfallsvarianten under Super Bowl.

På söndag kväll finsk tid spelas tolv matcher. Bland annat ställs Tom Bradys New England Patriots mot Houston Texans hemma på Gillette Stadium.