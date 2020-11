Pfizer: Vaccinresultat bättre än väntat

Vaccinkandidaten som tagits fram av företagen Pfizer och Biontech visar enligt en slutanalys 95 procents skyddseffekt mot covid-19. Nu ska företagen ansöka om godkännande från amerikanska myndigheter.

Vid en slutanalys av fas-3-testerna står det nu klart att vaccinkandidaten är mer effektiv än vad de preliminära resultaten visade. Det skriver läkemedelsbolaget Pfizer i ett pressmeddelande.

I studien undersöktes 170 bekräftade fall av covid-19. I placebogruppen ingick smittade 162 personer, jämfört med 8 i den grupp som fått vaccinet.

Effektiviteten är enligt resultaten densamma oberoende av kön, ålder eller etnicitet. För personer över 65 år har vaccinet en effektivitet på 94 procent. Kritiker har tidigare uttryckt oro över vaccinkandidaters skyddseffekt för de äldre.

Vaccinet ska enligt testerna inte heller ha några större bieffekter.

"Studiens resultat är ett viktigt steg i denna historiska åtta månader långa resa att ta fram ett vaccin som är kapabelt att avsluta den här förödande pandemin. Vi fortsätter att röra oss framåt med vetenskapens hastighet för att sammanställa all data som hittills har samlats in och dela med myndigheter runt om i världen", säger Pfizers vd Albert Bourla i pressmeddelandet.

Under de kommande dagarna kommer Pfizer och Biontech ansöka om godkännande av vaccinet från amerikanska myndigheter. Företagen förväntas producera upp till 50 miljoner vaccindoser under resterande delen av året och upp till 1,3 miljarder doser under 2021.

Förra veckan släppte Pfizer preliminära halvtidsresultat som visade att deras vaccinkandidat hade en skyddseffekt på 90 procent, något som nu alltså har justerats uppåt.

Några dagar senare kom besked från ryska Gamaleya-institutet att deras vaccin Sputnik V tycks ha en skyddseffekt på 92 procent. I måndags höjde det amerikanska företaget Moderna budet till 94,5 procent – och snart väntas liknande nyheter från Astra Zeneca. Sammanlagt pågår tolv fas 3-studier på olika håll i världen.