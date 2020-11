Petad Fed-chef är Bidens kort som ny finansminister

Donald Trump petade henne från rollen som Fed-chef. Nu är Janet Yellen på väg tillbaka och kan dessutom bli historisk. I dag väntas beskedet att Yellen blir USA:s första kvinnliga finansminister någonsin.

Den blivande presidenten Joe Biden är på väg att forma sitt lag inför att han formellt tar över i januari. Under kvällen finsk tid är det tänkt att bland annat finansministerposten ska presenteras och enligt allt fler medieuppgifter i USA blir det en favorittippad kandidat.

74-åriga Janet Yellen har brutit många barriärer under sin karriär och är nu på väg att göra det igen. 2013 blev hon den första kvinnan någonsin att ta över som centralbankschef för USA:s Federal Reserve efter att ha nominerats av dåvarande presidenten Barack Obama.

På samma vis väntas hon nu bli den första kvinnan att leda världens största ekonomi när hon efterträder Trumps val Steven Mnuchin.

Från marknadens sida har det hittills varit tummarna upp för valet som enligt bedömare känns "politiskt säkert" då Yellen uppges falla i god jord med republikanerna i senaten, något som är extremt viktigt om nu republikanerna fortsätter ha majoritet.

"Yellen skulle vara ett utmärkt val som finansminister. Hon är smart, tuff och principfast. I rollen som en av de mest framgångsrika Fed-cheferna någonsin stod hon upp mot Wall Street-bankerna", twittrar exempelvis demokraten Elizabeth Warren.

– Yellen är ett utmärkt val som finansminister. Jag hade möjlighet att jobba med henne under tiden som hon var Fed-chef. Det finns ingen tvekan om att hon är den stadiga hand för att leda en ekonomi som fungerar för alla, särskilt under dessa svåra tider, säger Trumps tidigare ekonomiska rådgivare Gary Cohn till The Wall Street Journal.

Utmaningen bedöms ändå bli att övertyga senaten och republikanske majoritetsledaren Mitch McConnell att ge grönt ljus för ytterligare stimulanser för att lindra konsekvenserna av covidpandemin.

Yellen, uppväxt i Brooklyn i New York, med en pappa som var läkare och mamma som arbetade som grundskollärare, har en lång och imponerande meritlista. Via egna studier vid elituniversitetet Yale undervisade hon därefter i ekonomi vid bland annat Berkeley och Harvard.

Under Bill Clintons presidentskap blev hon sedan den andra kvinnan någonsin att axla rollen som ordförande i presidentadministrationens råd för ekonomiska frågor.

2013 nominerades hon till ordförande för USA:s centralbank, den roll som brukar kallas för USA:s näst mäktigaste person.

Som Fed-chef gjorde sig Yellen sig känd för en duvaktig policy när det gäller räntepolitik och var djupt involverad i att upprätta det regelverk som låg till grund för att etablera inflationsmålet på två procent.

Under president Donald Trumps kandidatur kom dock Trump att ifrågasätta Yellen, "hon borde skämmas" var ett av hans slagord under kampanjer och när Trump tog över valde han också att nominera Jerome H Powell och därmed petades också Yellen från posten. Därmed blev Trump den förste presidenten på nästan 40 år att inte låta den sittande Fed-chefen stanna på sin post.

Två år senare är nu Trump på väg bort och Yellen på väg in i maktens korridorer – igen.