Brittiska popveteranerna Pet Shop Boys har efter snart 40 i branschen fortfarande förmågan att bjuda på högklassig underhållning med snygga poplåtar och visuellt påkostade, men häftiga shower.

Hett, fuktigt och ingen fungerande luftkonditionering. Utgångsläget inför Pet Shop Boys spelning i Helsingfors ishall var kanske inte det lättaste. Konserten flyttades från Kajsaniemiparken till Ishallen för att ge Pet Shop Boys ljusshow större ramar och förbandet Hurts backade ut i sista stund. Inte för att saknaden av Hurts drog ner på konsertens underhållningsvärde. Svetten lackade hos publiken redan innan de första tonerna ljudit i hallen ökänd för sin dåliga akustik. Det var som en bastu på högsta temperatur. Men Pet Shop Boys kom, såg och segrade och skruvade upp värmen ytterligare några grader.

– Det är en het afton i Helsingfors och den blir ännu hetare, konstaterade sångaren Neil Tennant i inledningen.

Och rätt fick han. Det var glödhett, men långt ifrån obehagligt. Allt annat. Den brittiska elektronikpopduon, med en imponerande låtskatt från fyra decennier, bjöd på en hejdundrande popfest och för dryga två timmar kändes det som allt det onda i världen var bortblåst. Pet Shop Boys är måna om det visuella. Spelningen i ishallen var en färgsprakande show i 80-tals futuristisk stil med häftiga projektioner, strobe-ljus och orange- och gulskimrande cirklar. Regnbågens färger tittade också fram som jättelika ballonger i den mörka hallen med jämna mellanrum. Det är genomtänkt från början till slut med en beundransvärd precision.

Pet Shop Boys startade lite överraskande i förtid när de flesta ännu köade till toaletter och ölkranar. Inner Sanctum är inte riktigt den bästa möjliga startlåten, men det hela rättades upp snabbt med Opportunities (Let's Make Lots of Money). Pop Kids är en fyndig betraktelse om hur det är att växa upp som popnörd. Hitkavalkaden fortsätter med mästerliga popsnören som New York City Boy, Se A Vida E och Love Comes Quickly. Neil Tennant är självfallet i fokus med sin sammetslena röst medan kollegan Chris Lowe fortsätter att vara det stenansikte han alltid varit i klaviaturkiosken. Med sig har duon gästande musiker på slagverk och stråkar. De bidrar proffsigt till helheten utan att stjäla uppmärksamheten av Tennant.

I Dictator Decides riktar Neil Tennant iklädd i en sovjetisk militäruniform blickarna mot kalla kriget. Genombrottshiten West End Girls från 1984 får ishallens golv att vibrera när den dansglada publiken med Vänsterförbundets riksdagsledamot Paavo Arhinmäki i spetsen, vickar på höfterna. Pet Shop Boys-hitarna från 80- och 90-talen har fått nya arrangemang utan att för den skull mista det väsentliga – de oförglömliga melodierna och refrängerna som biter sig fast direkt.

It's a Sin blir föga överraskande kvällens allsångsnummer. It's A Sin är tillsammans med West End Girls den enda låten som Pet Shop Boys spelat varje spelning sedan genombrottet på 80-talet. Varför ändra på ett publikvinnande koncept. Det sista numret blir Go West där allsången fortsätter. Bland extranumren märks givetvis Always On My Mind. Brenda Lees klassiska låt från 1972 är som klippt och skuren för Pet Shop Boys som inte behöver skämmas i tolkningskampen mot Willie Nelson, Elvis Presley eller Ane Brun.

Pet Shop Boys repertoar är i det närmaste perfekt. Enda låtarna som saknas är kanske Rent, A Red Letter Day och Suburbia, men det här är givetvis ett högst subjektiv önskemål. Pet Shop Boys har efter snart 40 år i branschen fortfarande förmågan att vara underhållande och snickra ihop oförglömliga låtar som man serverar proffsigt med glimten i ögat. Neil Tennant är mästerlig på att trollbinda sin publik och det märks att han stortrivs framför en entusiastisk publik. Att Chris Lowe står i äkta Kraftwerkanda orörlig bakom sin synt är bara charmigt som motvikt till publikfrieriet.

Pet Shop Boys sjunger "We gonna burn this disco down before the morning comes". Till det återstår det inte så mycket att tillägga. En fullträff.

Niclas Lönnqvist Reporter