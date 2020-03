 Pesten gäckar forskarna på Madagaskar

Just nu råder det febril aktivitet bland forskarna för att för­söka stävja och stoppa det nya coronaviruset. På Madagaskar jagar forskaren Steve Goodman en annan, äldre smitta. Här skördar pesten som härjade redan på medeltiden årligen människoliv. Vi följde med biologerna in i skogen för att söka svaret på pestens gåta.

Under natten har regnet öst ner. Tolv unga biologer har kurat ihop sig under tältdukar som bågnat under hårda droppar. Klockan är strax efter fyra när de kommer vandrande som vålnader i mörkret längs...