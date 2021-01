Det har stort allmänintresse att den ledande företrädaren för vaccinmotståndet i Sverige och Finland luftar antisemitiska åsikter och förintelseförnekelse.

Mikael Böök skriver (HBL Debatt 30.12) "SVT-journalisterna ¨'wallraffade' inte" att han inte har sett den tredelade dokumentären Vaccinkrigarna. Det borde han nog ha gjort innan han dömer ut filmarna Anna Nordbecks och Malin Olofssons pressetik.

Nordbeck och Olsson nästlade inte in sig hos en "enskild medborgare" som Böök tror, utan infiltrerade i över ett och ett halvt års tid den internationella antivaccinationsrörelsen under föregivande att de gjorde en dokumentär som skulle skildra denna rörelse positivt. De reste till USA och umgicks med producenterna av filmen Vaxxed 2 och intervjuade Andrew Wakefield, den före detta läkaren och forskaren som blivit vaccinmotståndarnas guru genom sin uppmärksammade studie om sambandet mellan vaccin och autism, ursprungligen publicerad i medicintidskriften The Lancet.

Studien visade sig dock bygga på förfalskade data och skandalen ledde till att artikeln drogs tillbaka av tidskriften. Wakefield förlorade sin läkarlegitimation och sina forskningsanslag, men som Vaccinkrigarna visar lever han fortfarande gott på att resa runt och ljuga om sambandet mellan vaccin och autism.

Utan tvekan tog Nordbeck och Olofsson hel del personliga risker genom att resa till USA och infiltrera den innersta kretsen av vaccinmotståndare. Vid ett par tillfällen antyder de att de vara nära att avslöjas. Vad som då hade skett vet naturligtvis ingen, men trevligt hade det inte varit.

Linda Karlström – som bor i Kronoby, inte i Korsholm – är ingen "enskild medborgare". Karlström driver antivaccinsajten Vaccin.me och har genom den och genom flitigt föredragsturnerande blivit den ledande talespersonen för vaccinmotståndet i Sverige. I våras stoppades ett av hennes föredrag i Göteborg när det visade sig att arrangören var den ökända föreningen Cui Bono, en högerextrem sammanslutning som torgför allsköns konspirationsteorier och enligt flera källor har personkopplingar till nazistiska rörelser. Karlström har sedan tidigare förklarat att hon inte samarbetar med "systemmedia" – ett begrepp som flitigt används av högerextremister. Enligt min mening har det stort allmänintresse att den ledande företrädaren för vaccinmotståndet i Sverige och Finland luftar antisemitiska åsikter och förintelseförnekelse.

Vi som sett Vaccinkrigarna vet också att Nordbeck och Olofsson till slut avslöjade vilka de var och i vilket syfte de egentligen gjorde sin film. Samtliga intervjuade gavs tillfälle att kommentera vad de sagt. Alla vägrade utom Karlström, vars kommentarer dock inte tillförde något nytt.

Personligen tycker jag att Nordbeck och Olofsson har gjort ett gott arbete. Utan "wallraffande" – eller vad man nu vill kalla det – hade de inte lyckats teckna den avslöjande bild av det välorganiserade internationella vaccinationsmotståndet som Vaccinkrigarna ger.

Uppsala, Sverige