Pentagon: Ukrainare tvingas till läger i Ryssland

USA:s försvarshögkvarter Pentagon säger att man har sett tecken på att ukrainare med tvång förs från hemlandet till Ryssland.

– Jag kan inte prata om hur många läger det är eller hur de ser ut, sade Pentagons talesperson John Kirby under en presskonferens på måndagen.

Kirby fick frågor om uppgifter om att cirka 1,2 miljoner ukrainare skickats till Ryssland och placerats i läger.

– Men vi har indikationer på att ukrainare mot sin vilja förs till Ryssland, fortsatte Kirby.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sade redan i början av april, sex veckor efter invasionens start, att tusentals ukrainare hade skickats till ryskt territorium.

Men den uppgiften har sedan dess växt till nära 1,2 miljoner, varav minst 200 000 barn, enligt Ukrainas människorättskommissionär Ljudmyla Denisova.

Rysslands attacker mot Odessa fortsatte under måndagskvällen, rapporterar flera internationella medier. Tidigare under dagen fick EU:s rådsordförande Charles Michel, som var på blixtbesök i staden, söka skydd under ett ryskt anfall.