Pengar, sex och blod i tidernas medicinbluff

Hon beskrevs som ett underbarn, en kvinnlig Steve Jobs. Under flera år var Elizabeth Holmes och hennes medicinteknikbolag superstjärnor i Silicon Valley. Men tekniken fungerade aldrig. Och nu rullar bedrägerirättegången mot Holmes i gång.

Det handlar om blod, förförelse och stora pengar. Historien om Elizabeth Holmes har ingredienser som kunde vara hämtade ur en thriller.

Den en gång så hyllade visionären har varit på omslagen av tidningarna Forbes och Fortune och utsågs 2015 till en av världens mest inflytelserika personer av tidskriften Time.

Nu skapar Holmes rubriker igen, genom rättegången som ska avgöra om hon gjorde sig skyldig till bedrägeri när hon påstod att hennes bolag Theranos utvecklat en revolutionerande blodprovsteknik. Metoden kunde snabbt ställa flera diagnoser, bland dem cancer och diabetes, samt mäta hundratals värden från bara en droppe blod, enligt Holmes utfästelser. På kort tid drog hon in stora belopp i riskkapital till bolaget.

– Det svårast är att bevisa avsikt. Ljög hon avsiktligt för att lura folk? säger Thomas Joo, expert på näringslivsbrott vid juristfakulteten på University of California Davis, till nyhetskanalen CNN.

Åtalet mot Holmes består av tolv punkter, varav tio rör bedrägeri och två försök till bedrägeri. Fälls hon riskerar hon upp till 20 års fängelse och böter på cirka 200 000 euro för att ha fört investerare, läkare och patienter bakom ljuset, noterar Forbes.

Åtalet rör även Theranos dåvarande operative chef Ramesh "Sunny" Balwani, som Holmes hade ett förhållande med. Separata rättegångar hålls dock mot de två, Balwanis börjar inte förrän i januari.

Båda har förklarat sig icke skyldiga.

Rättsprocesserna har skjutits upp flera gånger på grund av coronapandemin och för att Holmes fött barn, men i veckan började den federala domstolen i San José i Kalifornien att utse jurymedlemmar. Inom kort väntas de inledande pläderingarna. Amerikanska medier är nu fulla av spekulationer om huruvida Elizabeth Holmes planerar att sköta sitt eget försvar – och i vilken grad hon tänker lägga skulden på den 19 år äldre, tidigare pojkvännen Balwani, som hon anklagat för psykologiska och sexuella övergrepp.

Idén till Theranos föddes i Holmes studentrum på Stanford University i Kalifornien. Det var där den unga entreprenören, som ofta framhållit att hon är rädd för nålar, tänkte ut ett blodtestsystem som bara krävde ett enkelt stick i fingret.

– Jag är övertygad om att om vi varit utomjordlingar som brainstormade om tortyrexperiment så skulle idén att sticka en nål i någon och långsamt suga ut blod, när personen ser på, kvala in, har Holmes sagt till tidskriften The New Yorker.

2004, när hon var 19 år, hoppade hon av universitetet och grundade bolaget som snart blev vida omtalat.

Holmes framtoning påminde om Applegrundaren Steve Jobs, som var hennes förebild. Som vd var hon ofta klädd i svart polotröja och talade med djup röst när hon pitchade sina idéer. Hon lyckades övertyga många namnkunniga att sätta sig i Theranos styrelse. Bland dem fanns de före detta utrikesministrarna George Schultz och Henry Kissinger samt exsenatorn Sam Nunn och den blivande försvarsministern och generalen James Mattis.

Holmes fick in hundratals miljoner dollar i riskkapital och tog flera patent. Som mest var hennes bolag värderat till 9 miljarder dollar, enligt medier.

Fallet började hösten 2015 med en serie artiklar i tidningen The Wall Street Journal. De avslöjade att Theranos teknik och de så kallade Edison-maskinerna inte gick att lita på, vilket fick både finansiärer och samarbetspartners att börja ställa frågor. Den grävande journalisten John Carreyrou, som skrev texterna, har även publicerat boken "Ont blod" om Holmes.

Flera följde efter. Ett stort antal artiklar, poddar och dokumentärer som beskriver Elizabeth Holmes som manipulativ har sett dagens ljus de senaste åren. Theranos likviderades 2018, samma år som åtal väcktes mot Holmes.