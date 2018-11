Peltonen femma efter kortprogrammet – stortrivs i Ishallen

Fyra finländare prövade nivån mot världseliten på hemmaplan under första dagen av Helsingfors GP. Av dessa ligger Emmi Peltonen bäst till och utmanar om medalj i damernas fria program i morgon.

I Helsingfors GP duellerar Viveca Lindfors och Emmi Peltonen åter om vem som är den bästa finländska singeldamen och i dag var det Peltonen som drog det längre strået i det korta programmet. Peltonen var den tredje åkaren i tur och stod för en självsäker och stabil prestation till italiensk musik.

– Det var fantastiskt att åka på "Nordis" is där jag övar varje vecka. Det var hemtrevligt och arrangörerna hade lyckats med att omvandla hockeyrinken till konståkningsarena, berättar Peltonen.

– Jag var avslappnad och det kändes bra att tävla.

Peltonen belönades av domarna med poängen 59,90, vilket till slut räckte till en femte plats inför dagens fria program. Resultatet är ungefär ett halvt poäng sämre än det motsvarande från Finlandia Trophy i oktober.

– Hoppen gick väl, men stegen förblev en etta i poäng då de normalt brukar vara på nivån tre till fyra poäng. Det harmar, men för övrigt är jag mycket nöjd.

Viveca Lindfors stod i tur som femte åkare och skrinnade till den känslofyllda låten Wishing you were somehow here again av Andrew Lloyd Webber.

– Programmet behandlar en närståendes bortgång och de olika känslorna man går igenom, förklarar Lindfors.

Finländaren stapplade i det andra hoppet och prestationen såg något osäker ut efter det.

– Det gick inte helt enligt planerna, men jag gjorde rätt och förbättrade och kämpade ända till slut.

Poängen 52,95 räckte till en tionde plats i det korta programmet. Lindfors låter dock inte den klena placeringen dämpa henne.

– Jag är inte nöjd med poängen men det går inte att hjälpas. Det gäller att kämpa hårdare i det fria programmet.

Damernas etta inför det fria programmet är den regerande OS-guldmedaljören, ryska Alina Zagitova med poängen 68,90 – hela fem poäng före tvåan, japanska Yuna Shiraiwa. Trea kom belgiska Loena Hendrickx.

– Jag visste att säsongen efter OS kommer att vara tuff, speciellt mentalt. Till en början hade jag alltför många tankar i huvudet, kommenterar Zagitova som trots ledningen inte var fullständigt nöjd med prestationen.

Matthias Versluis och Juulia Turkkila gjorde bra ifrån sig i isdansens rytmiska del och ligger sexa inför morgondagens fria program.

– Vi är nöjda med prestationen och att vi i en såpass tuff tävling lyckades sätta nytt rekord, säger Versluis.

– Vårt program var energiskt och kraftfullt och växer mot slutet. Vi hoppas publiken gillade, berättar Turkkila.

Morgondagens fria program blir mer lugnt.

– Vi har klassisk och lugnare musik, ganska annorlunda än i den rytmiska delen. Programmet framhäver våra styrkor och innehåller några svåra lyft, bäddar Versluis.

Isdansens etta var det ryska paret Alexandra Stepanova med Ivan Bukin.

Partävlingens korta program blev en kamp mellan förhandsfavoriterna ryska Natalja Zabijako med Alexander Enbert och italienska Nicole Della Monica med Matteo Guarise. Det italienska paret tog försprånget inför dagens fria program genom att ta förstaplatsen med sina säsongsbästa poäng 68,18. Della Monica och Guarise stod för en tekniskt stark prestation med positiv stämning.

– Vi är mycket nöjda med vår prestation. Det var inte enkelt att tävla här då vi tränat hårt och benen kändes lite skakiga då vi klev in på isen. Det finns fortfarande utrymme för förbättring, kommenterar Della Monica.

Receptet för att besegra utmanarna även i det fria programmet är klart som korvspad, berättar det italienska paret.

– Jag ska vara på frukost tidigare än någon annan, skrattar Guarise.

Trea inför fria programmet är det andra ryska paret Daria Pavljutjenko med Denis Chodykin.