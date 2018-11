Pekka Haavisto: Återstår att se hur vi röstar om kärnkraften

De fossila bränslena måste avvecklas snabbare än vind- och solenergin hinner växa. De gröna vill bevara skogen som kolsänka, inte avverka den för biobränsle. Återstår ett alternativ, men Pekka Haavisto är inte beredd på mer kärnkraft.

När Pekka Haavisto senast hade en framskjuten position i inrikespolitiken var han minister med ansvar för statens ägarstyrning i Jyrki Katainens (Saml) regering. Den regeringen lät statsbolaget Fortum sälja sitt elnät. I dag ägs det av Caruna, beryktat för skyhöga avgifter. Efter att elmarknadslagen skrevs om betalar konsumenten mer för överföringen av elektriciteten än för själva elen.

Nu, fyra år senare, har Haavisto varit De grönas partiordförande i bara några dagar. Han kommer in som en räddare i nöden sedan Touko Aalto lämnade uppdraget på grund av utbrändhet. Haavisto är en av partiets grundare, men på senare år mer engagerad i utrikesfrågor och fredsmedling än i dagspolitiken på hemmaplan.

Han säger till HBL att han inte ångrar själva försäljningen av Fortums nät eftersom man ville bli kvitt en situation där en av elproducenterna hade hand om elnätet. Så blev det, men bra blev det inte.

– Efter affären har Caruna bjudit på två stora besvikelser. Först kom den okontrollerade konsumentprishöjningen, sedan anklagelserna om aggressiv skatteplanering.

Haavisto säger att riksdagen har makt att åtgärda missbruket av företagsmonopol och att täppa till kryphålen som tillåter bolag som gör jättevinster i Finland att kringgå skatt på tiotals miljoner euro.

– Vi vet inte hur det hade gått om man sålt till någon annan, det är spekulationer. Jag tror inte att det vore bättre om staten ägde elnäten, bortsett från stamnätet. De flesta företag som äger elnät prissätter sina tjänster med hänsyn till konsumenten. Annars kan och bör lagstiftaren ingripa.

Pekka Haavisto bedömer att energi och klimat kommer att vara på tapeten under valrörelsen. De gröna har nyligen skärpt sitt klimatpolitiska mål rejält. I augusti var riksdagsgruppens mål att Finland ska vara koldioxidneutralt till 2040, men i skuggbudgeten två månader senare har målet tidigarelagts med hela tio år, till 2030.

Däremellan publicerades FN:s klimatpanels larmrapport, men också Vänsterförbundets klimatlinje som slår fast att Finland ska bli koldioxidneutralt på 2030-talet. Hade De gröna inte justerat årtalet skulle man ha förlorat mot VF i ambitionsnivå. Haavisto säger att IPCC-rapporten haft betydelse, men att De gröna inte har reagerat på VF:s politik.

– Klimatpolitiken måste beakta vad som är realistiskt, men också Finlands position i Europas klimatpolitik. Finlands mål måste vara negativa utsläpp på sikt.

Han säger att nästa regering måste styra in Finland på en politik förenlig med 1,5-gradersmålet. Det förutsätter tuffa beslut och stora investeringar men det ska också skapa fler jobb.

På tal om klimatpolitik och realism: De gröna har lämnat två regeringar för kärnkraftens skull. Men insikten att klimatförändringen brådskar, att det gäller att avveckla de fossila bränslena snabbare än de förnybara hinner växa, gör det ännu svårare att utesluta kärnkraft. På en fråga hur De grönas kärnkraftslinje ser ut i skenet av den senaste IPCC-rapporten svarar Haavisto att allmänheten kanske inte känner till linjen hittills.

– Vi var för att Finland ska slutförvara sitt eget kärnbränsle och vi protesterade inte heller mot att öka reaktoreffekten i Lovisa. Däremot har vi inte trott på kärnkraften som en långsiktig lösning.

De grönas klimat- och energikalkyler bygger ändå på att Olkiluoto 3 kommer att producera el i framtiden. I gengäld är Fennovoimas projekt i Pyhäjoki problematiskt också för många som accepterar kärnkraft.

– De utrikespolitiska kopplingarna och de märkliga vändningarna, att det kom att bli Rosatoms projekt, har bara ökat kritiken, säger Haavisto.

– Jag tror att vi har den största andelen kärnkraftskritiska anhängare, och det är en viktig aspekt. Hur vi röstar i eventuella framtida situationer återstår att se, men vi vill inte ha fler problematiska, dyra och långsamma kärnkraftsprojekt som Fennovoima och Olkiluoto 3.

FAKTA De tre viktigaste valfrågorna enligt Haavisto 1. Klimatfrågan är nummer ett. Vi går mot ett klimatval. Någonting har hänt efter den senaste IPCC-rapporten, vanligt folk talar redan om klimatpolitiken, det har slagit igenom på bredare front. Många människor funderar redan på vad de kan göra åt klimatångesten. 2. Utbildningen, allt från småbarnspedagogiken till universiteten, behöver ses om inte minst efter nedskärningarna. Det är en bergsäker valfråga och den hänger ihop med livslångt lärande, för att vi ska höja sysselsättningen på sikt. 3. Systemet för den sociala tryggheten måste reformeras. Vi måste driva basinkomstförsöket vidare och bredda det, så att det alltid är lönsamt att ta emot alla slags jobb. Vi måste också komma åt fattigdomen och därtill relaterade skillnader i hälsa. Det här är ett helt paket vid sidan av vårdreformen som måste finslipas och verkställas under nästa valperiod.

Höga klimatambitioner i kombination med nej till ny kärnkraft utmanar trovärdigheten i De grönas klimatpolitik. Visionen är att vindkraft och solenergi ska växa medan fossila bränslen fasas ut. En utomstående bedömare som HBL rådfrågat anser att den gröna ekvationen i teorin kan lyckas förutsatt att energiproduktionen på skogsbiomassa växer snabbt. Men De gröna motsätter sig också ökade avverkningar av både klimat- och andra miljöskäl.

Pekka Haavisto påpekar att koldioxidneutralitet betyder att klimatutsläpp och kolsänkor är i balans. Utsläppen ska minska och kolsänkan öka. Jordmånen kan vid sidan av skogen fungera som en effektiv kolsänka om jorden brukas på ett visst sätt. Det hänger på bönderna om den gröna klimatekvationen ska vara trovärdig.

– Ilkka Herlin och hans gård (i Pargas) står på randen till en stor insikt om hur jorden kan brukas så att den binder mycket mer kol. På samma sätt som man betalar bönderna ersättning för naturvårdsinsatser kunde man betala för klimatinsatser. Det behövs ett ekonomiskt incentiv. Det här är nytt, men vi tycker att det är värt att gå vidare på det spåret, säger Haavisto och flaggar också för mer beskogning.

Även om jordbruket kan öka Finlands kolsänka återstår frågan hur energin ska produceras då de fossila bränslena ska avvecklas. Enligt vissa scenarier kunde vindkraft och solenergiproduktion öka så mycket att de tillsammans med den befintliga utsläppsfria energiproduktionen och den pågående kärnkraftsutbyggnaden nätt och jämnt skulle täcka elbehovet. För att tillgodose värmebehovet behövs något mer.

HBL frågar om De grönas klimatpolitik riskerar att späda på en bioenergiboom som kanske inte är så miljövänlig. Haavisto svarar att behovet av att öka kolsänkan gör att konkurrensen om skogsråvaran hårdnar då den också behövs för träförädling och biobränsleproduktion.

– Klimataspekten måste prioriteras. Jag tror inte på en universallösning. Lokalt och i mindre skala fungerar det med mindre värmekraftverk som ersätter kol med biobränsle.

De gröna driver på en elektrifiering av trafiken. Partiets mål är att försäljningen av nya bilar med förbränningsmotor ska upphöra 2030 och redan i mitten av 2030-talet ska 90 procent av personbilarna i Finland vara eldrivna. I dag finns 2,7 miljoner personbilar i Finland.

Om antalet bilar förblir konstant betyder De grönas mål att Finland borde ha 2,4 miljoner elbilar på vägarna 2035. Det kan jämföras med regeringens mål på 250 000 elbilar 2030 eller elbilsbranschens mål på 700 000 elbilar 2030. De grönas mål är mer än trefalt större än elbilbranschens, låt vara att det ligger fem år längre fram.

Det känns orealistiskt, men Pekka Haavisto kontrar med att marknaden kan styras med skattelättnader för eldrivna fordon och högre skatt för fordon med förbränningsmotor.

– Vi måste gå framåt snabbare om vi ser till trafikens klimatutsläpp.

Haavisto hoppas att trafikminister Anne Berners (C) förslag om stöd för att köpa elcykel kan sätta fart på en övergång som elbilarna kan haka på. Dagens elbilar är dyra, men Haavisto tänker sig att det snart kommer mer anspråkslösa modeller till ett rimligare pris. Han tänker sig också att fler finländare ska gå in för redan existerande former att hyra eller låna bilar som man samäger och delar på.

Haavisto säger att det behövs ett genuint fungerande nät av snabbtåg och smartare lösningar för anslutningstrafik, inklusive lättare varianter av elfordon, för att konkurrera ut bensin- och dieselbilarna.

FAKTA Haavistos drömregering Inte heller De gröna vill utse någon drömregering. Pekka Haavisto säger att det finns frågor där man har en samstämmighet över partigränserna i riksdagen, därför vill han inte plocka ut enskilda partier. – Däremot kan jag lätt peka ut några personer i andra riksdagsgrupper. Jag är mycket nöjd med Pertti Salolainens (Saml) miljöpolitik, likaså Eva Biaudets (SFP) och Kari Uotilas (VF) människorättsuppfattning. Det vore fint om man fick samarbeta med sådana människor. Jag lyfter på hatten för individer som står på sig, ibland mot ståndpunkten i sina riksdagsgrupper.

För att göra tåget konkurrenskraftigt på bekostnad av flyget föreslår De gröna en flygskatt av svensk modell. De som orsakar ett större klimatavtryck ska betala för det.

– I bästa fall skulle skatten gälla hela EU, säger Pekka Haavisto.

Han hyllar riksdagskollegan Antero Vartias initiativ för en transparent kompensation för klimatavtryck. Utsläpp som inte kan undvikas kan man kompensera för.

– I dag är det svårt för konsumenten att veta hur stort klimatavtrycket är. Det är också svårt att veta att kompensationen faktiskt går till rätt ändamål. Jag tror att vi snart får ett transparent system, kanske certifierat, som kan minska på klimatångesten.

– Ja, och rätt använd skulle den kunna uppmuntra folk att ta tåget där det är ett alternativ.

– Jag prioriterar en europeisk lösning. Men man kan inte alltid undvika att någon måste gå först och visa exempel. Finland var först med blyfri bensin, Europa följde efter.

PROFIL Pekka Olavi Haavisto Född 23 mars 1958 i Helsingfors. Student (1976), har jobbat som journalist och har en bakgrund i Koijärvi-rörelsen som en av grundarna av Gröna förbundet. Lever i registrerat partnerskap med Nexar Antonio Flores sedan 2002. Riksdagsledamot 1987–95 och på nytt sedan 2007, partiordförande 1993–95 och på nytt sedan 4 november 2018, miljö- och utvecklingsminister 1995–99 och utvecklingsminister 2013–14, presidentkandidat 2012 och 2018, flera FN-uppdrag under hela 2000-talet, var bland annat EU- och FN-representant i de sudanska fredsförhandlingarna i Darfur 2005–07. Ordförande för Europas gröna parti 2000–06, ledamot av Helsingfors stadsfullmäktige 1988–92 och 2005–08, ordförande för Europeiska fredsinstitutet sedan 2016.

De gröna lanserade ett jordbrukspolitiskt program i höstas. Det vill göra jordbruket mer etiskt, klimatvänligt och konkurrenskraftigt med mindre subventioner. Det vill också minska produktionen av kött och satsa mer på grödor.

Kritiker anser att det skulle minska på köttproduktionens konkurrenskraft och, då finländarna fortsätter att äta mer kött, öppna för mer importkött. Pekka Haavisto invänder att konsumtionsmönster förändras när miljömedvetenheten ökar.

Haavisto talar om jordbruk och bönder som om det aldrig existerat en konflikt mellan producenterna och miljörörelsen. Han pekar på jordbrukets klimatkopplingar och talar varmt för inhemskt jordbruk.

– Jag tror att uppskattningen för jordbruket kommer att bestå i Europa. Konsumenterna blir mer varse livsmedelshygien och trygghet och där ligger vi bra till i Finland. Framöver kommer man att värdesätta det närproducerade mer.

Haavisto påpekar att de två senaste somrarna visat att jordbruket är exceptionellt väder- och klimatsårbart.

– Vill vi bevara den inhemska matproduktionen i framtiden måste riskerna fördelas jämnare. Allt kan inte falla på den enskilda odlaren, samhället måste bära den risken. Jag vet att det finns fler åsikter inom De gröna, men jag anser att ett hållbart inhemskt jordbruk förutsätter att producenten ska kunna leva på näringen.

– Jag har inte hunnit träffa (producentorganisationen) MTK än, men jag vill gärna höra om de har några nya förslag kring hur man kunde jämna ut riskerna.