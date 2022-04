Påskprognosen: Efter snön kommer sol – men vi får vänta på värmen

Långfredagen är fortfarande ganska molnig och blåsig. Därefter drar ett högtryck in över landet västerifrån och vädret blir något varmare.

Påsken firas i ganska typiskt väder för årstiden, meddelar Meteorologiska institutet.

Under skärtorsdagen rör sig ett lågtryck österut över Finland. Det betyder spridda regnskurar, snöslask och snöfall i stora delar av landet. Kallare luft strömmar in från norr. Temperaturen ligger under 5 grader i landet.

Under långfredagen kan det fortfarande förekomma snö och snöslask i östra Finland. På andra håll regnar det ställvis. Soligare väder blir det med början västerifrån. I sydvästra Finland kan temperaturen stiga till cirka 8 grader.

Natten mot lördagen blir kall, med lägstatemperaturer från -2 till -10 grader.

Under resten av påskhelgen väntas ett högtryck stationera sig över Finland. Vädret väntas då vara klart med svaga vindar.

Dagstemperaturerna är 5‒10 grader i västra Finland, 3‒7 grader i öster och norr. Temperaturerna kan stiga ytterligare på måndag.