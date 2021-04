Påskhelgens öppettider – de flesta mataffärerna betjänar som normalt

Såväl Alko som Posten håller stängt på långfredagen, söndag och måndag. På lördag erbjuder de däremot betjäning som normalt, vilket också mataffärerna gör under hela påskens gång.

Under den pågående påskhelgen begränsar Alko och Posten sina öppettider. Däremot ser de flesta mataffärerna runtom i landet ut att hålla öppet som normalt, en del till och med längre än normalt.

Exempelvis håller så gott som alla S-kedjans mataffärer öppet som normalt, men S-gruppen påminner om att affärerna traditionellt brukar vara välbesökta under påsken.

För att undvika trängsel rekommenderas att man besöker affären under de lugna timmarna, alltså tidigt på morgonen eller sent på kvällen. Om det är möjligt rekommenderar S-gruppen att man i stället väljer att beställa hem varorna via nätet. För dem som besöker affärerna rekommenderas att man på förhand har gjort upp en inköpslista så att handeln löper smidigt.

För Alkos del är butikerna runtom i landet stängda på långfredagen, söndag och måndag. På lördag är de flesta försäljningsställena öppna som normalt. Enskilda butikers öppettider hittas på Alkos webbplats.

Också Posten meddelar om avvikande öppettider under påskhelgen. På långfredagen, söndag och måndag håller Postens alla egna betjäningspunkter stängt. Under lördag är de däremot öppna som normalt.

Den service som Posten erbjuder via andra aktörer, exempelvis i mataffärerna, erbjuds under hela påsken som normalt enligt affärernas öppettider. Också Postens paketautomater fungerar som normalt.