Pärnu är Baltikums badmetropol

När du längtar efter fina sandstränder och badhotell, men inte vill flyga eller resa långt är Pärnu ett trevligt alternativ. Två timmar från Tallinn med bil eller buss finns en enorm sandstrand och unika hotell i en kontinental badort från 1930-talet.

Pärnu är Baltikums sol- och badmetropol och har faktiskt den officiella titeln Sommarhuvudstad. I år fyller Estlands (första) självständighet 100 år, vilket firas med olika festligheter. Efter att ha haft danska, svenska, tyska och ryska härskare utropade Estland sin självständighet 1918 just i Pärnu, men förlorade den redan 1940. Staden påminner på många sätt om Hangö men de gamla villorna är fler och sandstranden mycket större. Man kan välja hur man vill bo enligt sin arkitektursmak: i en spetsvilla från sekelskiftet, ett art nouveau-slott, ett funkispalats eller ett modernt spahotell med äventyrspool. Alla ligger vid stranden eller på högst tio minuters promenadavstånd.

Pärnus historia som kurort började redan på 1830-talet. Vesimudaravila Hoone (Gyttjebadhuset) är en neoklassicistisk byggnad vid stranden, som 1927 ersatte det gamla badhuset från 1838 som brann ner under första världskriget. Under den sovjetiska eran erbjöds det arbetande folket hälsosamma bad som skulle bota alla möjliga sjukdomar. Man skulle bada i hav och solsken, skum och kolsyra, torv och gyttja, bland annat. Framför allt i radioaktiv gyttja. Den gav upphov till biologiska och kemiska hudirritationer, som ansågs leda till att organismen aktiverades och började bekämpa sjukdomar. Hur det var med den saken kan diskuteras, men folk vallfärdade till gyttjebaden från hela Sovjetunionen. Det gamla badhuset står kvar och är fortfarande i bruk under namnet Hedon Spa. Där finns numera alla tänkbara kroppsbehandlingar och en avdelning som kallas Silent Spa, där total frid och stillhet råder. Man kan undra vad de forna sovjetmedborgarna hade tänkt om sådan lyx, de som glatt klämde in sig fem stycken i ett och samma badkar. Misstänker att total stillhet inte rådde i det läget.

Det finns aktiviteter för alla smaker i Pärnu. Den natursköna sandstranden är förstås dragplåstret nummer ett, och hela strandpromenaden kantas av underbart doftande vildrosor. Själv uppskattar jag också att det finns så många kaféer och kiosker längs strandpromenaden, och de är verkligt billiga. De säljer allt från färska frukter, espresso och glass till smörgåsar, öl och mousserande viner.

Staden är ett tennisparadis med tre stora klubbar. Seglingsföreningarna är också tre, och man kan ta en timmes tur för 20 € per person. Är man ett större sällskap och vill hyra en hel båt med kapten kostar det 80 € per timme. Det går att ordna bland annat via Rannahotell. Det finns två golfbanor, Valgeranna och Pärnu Bay, och kanotutfärder går att ordna, liksom ridturer.

Surfingklubben Aloha hyr ut bräden för windsurfing, paddling och kite surfing, med eller utan instruktör. För barn finns tretimmarskort då det är fritt fram att prova på allt. Surfinglärarna Eleri och Matis intygar att det går fint att surfa också då det blåser mycket hårt. De berättar att största delen av deras kunder kommer från Finland. Turistbyrån bekräftar: de flesta utländska turisterna i Pärnu är från Finland, och Ryssland kommer på andra plats. Därefter kommer letter och tyskar.

Pärnu är framför allt ett sommarparadis för barnfamiljer. Välj mellan den jättelånga sandstranden med lekplatser, klätterstälIningar och vattensporter, eller minigolf, bowling, laserpark och fotboll. Varför inte göra en utfärd till Lotteland, ett nöjesfält uppbyggt kring den omtyckta estniska barnboksfiguren Lotte? Hyr cykel eller något annat av alla de olika trampfordonen som står uppradade i vid stranden. Annalisa, Brody och Lee från Iowa åker trampbil och berättar att de befinner sig på en arton månaders jordenruntresa. De blev så förtjusta i Pärnu att de stannade en hel vecka i stället för det planerade veckoslutet.

Parkerna i Pärnu är stora och härliga att promenera, springa och cykla i. Och förstås när hunden ska rastas. Estland är ett synnerligen hundvänligt land och du kan ta med dig din fyrbenta kompis nästan vart som helst. Ingen estnisk restaurang har ännu sagt nej till hundgäster vad jag vet. Tvärtom brukar de genast servera hunden vatten, oftast innan de mänskliga gästerna ens fått en meny. Men alla hotell tar inte emot hundar, så kolla det innan du bokar semestern.

Och så har man sommarfestivaler så klart: Gillesdagarna, Hansadagarna, Music Festivalen, Blues Festivalen och Weekend Festivalen med fler, plus många bildkonstutställningar. Och då har jag inte ens nämnt alla trevliga uterestauranger, caféer och den mysiga stadskärnan med sina gågator. Dem får var och en upptäcka själv.