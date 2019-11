Överlägsen i fristilsloppet. Utslagen i den klassiska sprinten.

Krista Pärmäkoski hade en tudelad helg i finska cupen Rovaniemi. Hon var överlägsen i fristilsloppet i finska cupen i Rovaniemi. En halv minut före Kerttu Niskanen, som haft en lovande höst, och 52 sekunder före Laura Mononen i lördagens fristilslopp. I söndagens sprint fick hon se sin 1,5 år långa segersvit bruten.

Räcker lördagens insats till en topp tre-placering i världscupen? Tveksamt. Mononen var ungefär två minuter bakom världstäten förra vintern, så Pärmäkoski borde ha haft ett ännu större försprång om hon tänkt utmana Therese Johaug i vinter.

I söndagens sprint var Pärmäkoski helt ur form och förlorade för första gången sedan våren 2018 mot en annan finländare. Hon blev distanserad klart redan i tidskvalet och blev sist i sin semifinal. Pärmäkoski är förmodligen bara seg av all hårdträning, men det är knappast ett bra tecken i vilket fall som helst.

Johanna Matintalo var suverän i söndagens finalheat. Skönt för henne att kunna komma tillbaka efter förra säsongens besvikelser. Då förstörde ett norovirus totalt VM för Matintalo. Matintalo var klart snabbast före Kerttu Niskanen och – överraskningsnamnet Tiia Olkkonen. Anne Kyllönen? Fyra. Det var kanske lite för tidigt att tala om en comeback till världseliten efter segrarna i Vuokatti och Olos. Återstår att se.

Samtidigt krossade Therese Johaug allt motstånd då hon var över en minut snabbare på 10 km klassiskt än tvåan Heidi Weng i den norska skidpremiären i Beitostølen. Johaug kan vara ännu bättre än förut.

Svårt att säga exakt var Weng ligger efter två svåra säsonger. Den bästa måttstocken för Johaugs tidiga vinterform, Ingvild Flugstad Østberg, stod över Beitostølen och vilar på grund av överträningssymptom.

Helene Marie Fossesholm, 18, stod för en suverän insats då hon var trea i Beitostølen. En ny Marit Bjørgen, kanske, men den finska publiken får inte se henne i Ruka om en vecka. Hon fokuserar på sina studier i det här skedet och tävlar antagligen först i världscupen i Lillehammer.

Den främsta utmanaren till Johaug finns kanske i Sverige. Frida Karlsson, 20, tryckte till konkurrenterna i den svenska skidpremiären i Gällivare både i 10 km fritt och 10 km klassiskt. I fristilsloppet var hon sex sekunder snabbare än stjärnåkaren Charlotte Kalla och i det klassiska loppet var hon sex sekunder snabbare än Jonna Sundling, mera känd som en sprintspecialist. Kalla blev trea i det klassiska loppet, 43 sekunder bakom Karlsson.

Karlssons utklassning väckte stor uppmärksamhet i Sverige – med all orsak. Samtidigt: Kalla har haft problem med formen och Karlssons segermarginal var inte mer än sex sekunder vare sig under fredagen eller lördagen.

Placeringarna har förstås inte någon betydelse då världscupen kör i gång i Ruka. Däremot vet vi ungefär vad vi kan förvänta oss. En stark Therese Johaug. En Charlotte Kalla som inte är i sin bästa form. En Krista Pärmäkoski, som är med och slåss om placeringarna bakom Johaug. Ebba Andersson vilar på grund av en knäskada. Ingvild Flugstad Østberg, som försvarar segern i den totala världscupen, vilar också.

Iivo Niskanen kommer att vara stor favorit i det klassiska loppet i Ruka. Han spöade värsta rivalen Alexander Bolsjunov i Olos, men i det skedet av säsongen är ingen riktigt i form ännu. I Rovaniemi var Niskanen inte lika suverän, men gissningsvis kommer han att vara på hugget i Ruka.

En av Niskanens värsta konkurrenter under de senaste åren, Norges Martin Johnsrud Sundby, är definitivt inte i sin bästa form. Det har duggat in oroväckande nyheter under hösten och Sundby tvingades avbryta söndagens fristilslopp i Beitostølen. I lördagens klassiska 15 km förlorade den regerande världsmästaren med 2,5 minuter till Didrik Tønseth.

Det fanns säkert många som undrade vad som var fel med Johannes Høsflot Klæbo då han slutade femma i sprinten i Beitostølen. Han slog tillbaka med en andra plats i lördagens klassiska lopp. Klæbo har för första gången tränat med Norges distanslag i sommar och resultatet ser ut att vara en ännu mera fulländad skidlöpare som får fungera som favorit i den totala världscupen.

Det är realistiskt för Niskanen att sikta på en bra placering i den totala distanscupen. De som snackar om segern i den totala världscupen har inte båda fötterna på jorden. För många sprinter där. I sprinten i Rovaniemi var Niskanen oväntat bara fjärde bäst.

Ristomatti Hakola gav ett starkt besked i Rovaniemi, efter att ha varit krasslig och stått över Olos. Andra plats i 16,5 km fritt och seger i den klassiska sprinten visar att han är på rätt väg då världscupstarten närmar sig. Kanske det äntligen är dags för honom att ta sig upp på prispallen individuellt? Det har varit på gång länge.

Marcus Lindqvist Reporter