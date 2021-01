Pärmäkoski siktar på att njuta av sista etappen

Damer, sprint (k), final

1) Linn Svahn, Sverige, 3.14,69, 2) Maja Dahlqvist, do, +0,54, 3) Emma Ribom, do, +0,84, 4) Natalia Neprjajeva, Ryssland, +1,60, 5) Tatiana Sorina, do, +1,97, 6) Krista Pärmäkoski, Finland, +2,42.

Tour de Ski efter 7/8 deltävlingar:

1) Jessie Diggins, USA, 2.27.51, 2) Julia Stupak, Ryssland, +0.54, 3) Pärmäkoski +1.51, 4) Neprjajeva +1.58, 5) Sorina +2.03.