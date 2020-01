Pärmäkoski fick ge sig – Vuokatti tog FM-guld

Vilma Nissinen och Katri Lylynperä skidade hem guld i lagsprinten i Vörå.

Lagsprinten (f) blev en kamp mellan Vuokatti Ski Team, Kainuun Hiihtoseura och Krista Pärmäkoskis Ikaalisten Urheilijat. Under den näst sista sträckan distanserade Kainuun Hiihtoseuras Anne Kyllönen och Vuokattis Vilma Nissinen Ikaalisten Urheilijats Maaret Pajunoja.

Inför ankarsträckan hade Pärmäkoski en svår uppgift, då hon gick ut femton sekunder bakom Katri Lylynperä och Anni Alakoski. Det blev en nagelbitare. Pärmäkoski skidade förbi Alakoski och var bara ett tiotal meter bakom Lylynperä före slutrakan. Men Lylynperä höll Pärmäkoski bakom sig och Vuokatti Ski Team tog FM-guld.

I herrarnas lagsprint var favoritlaget Jämin Jänne i en klass för sig. Ristomatti Hakola drog upp en lucka under den fjärde sträckan, Markus Vuorela höll konkurrenterna bakom sig under femte sträckan, och under den sista sträckan kunde Hakola defilera i mål som överlägsen vinnare. Heikki Korpelas och Joni Mäkis Pohti Ski Team var sju sekunder bakom i mål. Tredje plats gick till Ski Team med Aleksi Parttimaa och Lauri Vuorinen.

Resultat finns här.