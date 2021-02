Parlaments-ja till coronastöd

Med klar och väntad majoritet säger EU-parlamentet slutligt ja till EU:s gigantiska coronastöd.

"EU står inte stilla. Det här är Europa som rör sig i rätt riktning och ger lösningar som bryter skarpt mot det gamla och är kapabla att stödja medborgarna genom att ge medlemsländerna nödvändiga resurser", säger talman David Sassoli i ett uttalande sedan parlamentet med röstsiffrorna 582 mot 40 sagt ja till den så kallade Faciliteten för återhämtning och motståndskraft (förkortad RRF på EU-språk).

Stödet består av 360 miljarder i lån och 312,5 miljarder i rena bidrag till de 27 EU-länderna för att bygga upp ekonomin igen efter coronakrisen. Pengarna ska gemensamt lånas upp av EU och främst fördelas till projekt som även bidrar till ett bättre klimat och en ökad digitalisering.

Medlemsländerna arbetar just nu med att ta fram sina specifika stödplaner som ska lämnas in för påsyn till EU-kommissionen under våren.