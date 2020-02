Papperslös Sibbobebis blev finsk medborgare

Paret Rasmus Lindroos och Mara Loem i Kalkstrand i Sibbo kan nu dra en suck av lättnad. Bara några dagar efter att HBL rapporterade om familjens kamp för att få sin papperslösa bebis erkänd av myndigheterna, registrerades flickan som finsk medborgare.

HBL berättade för en vecka sedan hur Sibbopappan Rasmus Lindroos och hans fästmö Mara Loem samt parets nyfödda dotter Emilia hamnat i kläm i det finländska byråkratimaskineriet.

Eftersom Loem är nyinflyttad från Kambodja, omfattades hon inte av det finska sjukförsäkringssystemet, vilket innebar att både mamman och dottern, som föddes på Kvinnokliniken strax efter jul, var papperslösa i finska myndigheters ögon. Det här i sin tur gjorde att familjen hade svårigheter att få sjukvårdstjänster och bland annat tvingades punga ut med tusentals euro för förlossningen.

En del ansvariga tjänstemän i Sibbo svarade inte eller lät Lindroos vänta oförlåtligt länge då han bad om hjälp. Det dröjde flera månader innan Lindroos fick erkänna sitt faderskap, vilket var en förutsättning för att dottern inte längre skulle vara pappers- och statslös.

I början av den här veckan, några dagar efter att HBL berättade om familjens kamp, och efter månader av pappersexercis, kunde Lindroos äntligen lämna in de sista avgörande blanketterna för att få sitt faderskap fastställt.

Han fick beskedet att det skulle ta ytterligare åtta veckor innan man skulle ha tid att registrera faderskapet. Beslutet var ytterst viktigt eftersom dottern Emilia automatiskt skulle bli finsk medborgare i samma ögonblick som Lindroos faderskap infördes i befolkningsregistret. Mammans papperslösa ställning skulle likaså förändras genom att hon skulle få en hemkommun i och med att dottern blev finsk medborgare.

– Jag stod på mig och sade att jag inte kunde acceptera en behandlingstid på åtta veckor då det handlade om ett papperslöst spädbarn, berättar Lindroos, som lämnade myndigheten nedslagen och övertygad om att hans fall ytterligare skulle dra ut på tiden.

Men samma dag ringde tjänstemannen, som hade varit i kontakt med sin överordnade, och meddelade att registreringarna var införda i befolkningsdatasystemet och underrättade honom per telefon om dotterns splitternya personbeteckning.

Senare samma dag loggade Lindroos in via nätet och kontrollerade sina egna uppgifter i befolkningsdatasystemet. Vid hans namn fanns en ny person omnämnd under rubriken Barn. Svart på vitt stod det där: Emilia Berit Savann Loem-Lindroos och Rasmus Lindroos kunde vara säker – dottern var inte längre papperslös utan hade som i ett trollslag blivit fullvärdig finsk medborgare.

Ännu återstår förstås oändligt mycket pappersarbete. Nästa utmaning som lurar bakom hörnet har att göra med den snåriga FPA-förmånsdjungeln kring barnbidrag och föräldrapenning.

Läs också: Emilia Berit Savann – en månad gammal och papperslös mot föräldrarnas vilja