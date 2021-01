Panel: WHO är maktlös och saknar pengar

Coronapandemin visar brister inom WHO. Världshälsoorganisationen saknar makt och lider brist på ekonomisk uppbackning. En expertpanel ser stora svårigheter i kampen mot virusspridning och kritiserar orättvis vaccinfördelning.

Expertpanelen leds av Nya Zeelands tidigare premiärminister Helen Clark och Liberias förra president Ellen Johnson Sirleaf, två före detta makthavare med högt anseende.

I delrapporten som presenterades för WHO:s styrelse på tisdagen är budskapet tydligt.

– Världen är mer beroende av ett effektivt WHO än någonsin tidigare, säger Johnson Sirleaf, men konstaterar sedan att de länder som bett om WHO:s ledarskap samtidigt har sett till att undergräva dess makt och underlåtit att finansiera organisationen.

Panelen jämför med kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 1986, varpå FN såg till att ge FN-organet IAEA för atomenergi ökade befogenheter.

Rapporten påpekar att WHO kunde ha agerat snabbare vid virusutbrottet, men pekar på problemet att WHO saknar makten att påtvinga åtgärder eller granska på plats i ett land om man inte har blivit inbjuden.

Helen Clark konstaterade problemet med att WHO är beroende av frivilliga donationer. Stöd kan också försvinna, som när USA drog in landets ekonomiska bidrag till WHO i fjol.

– Finansieringen är bedrövlig, säger Clark.

– Vi vill att den ska lyckas. Detta är vår globala hälsoorganisation.

Fredspristagaren Sirleaf Johnson är också kritisk till fördelningen av vaccin:

– Panelen är minst sagt besviken på de ojämlika planerna för vaccindistribution.

Kritiken får medhåll från WHO:s generalsekreterare Tedros Adhanom Ghebreyesus, som karakteriserar fördelningen som ett "katastrofalt moraliskt misslyckande".

Delrapporten ser även problem med systemet för internationell larmberedskap.

– Det har fastnat i analoga fällor i en digital tid, säger Clark.

I samband med presentationen svarar Kinas representant i WHO på kritiken, och försvarar det sätt landet informerade Världshälsoorganisationen vid utbrottet.