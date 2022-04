Pälsbossen tror att det bara kan gå uppåt nu

Den finländska pälsdjursnäringen är beroende av Kina, Ryssland och Ukraina. Men pälsdjursuppfödarnas ordförande tror att goda tider väntar runt hörnet.

Kenneth Ingman, styrelseordförande för Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund, har långa och bråda dagar på sin rävfarm i Munsala i Nykarleby. Det är parningstider vilket kräver extra händer.

Problemet för Ingman och andra uppfödare är att många av säsongsarbetarna brukar komma från Ukraina.

– Våra arbetstoppar infaller i mars-april under parningen och i november–december under pälsningen. I Nykarleby finns det ingen arbetslöshet, att hitta någon lokalt kan man bara glömma. Vi är beroende av arbetskraft utifrån och under åren har vi fått goda kontakter i Ukraina.

Genom bekantas bekanta har Ingman hittat ukrainare som återvänt år efter år.

– Ukraina ligger en kort flygresa från Finland och det har funnit arbetslöshet i landet, så de har varit glada över att komma hit och jobba. Vi har varit supernöjda med dem.

Ingman berättar att han har regelbunden kontakt med männen som senast hjälpte honom i slutet på fjolåret. De skulle ha återvänt i mars.

– De hade alla tillstånd klara och var på väg hit när Putin inledde sina strapatser. De är vid liv och mår bra, beredda att slåss om det behövs. Det är så tragiskt.

Ingman har lyckats rekrytera tillfälliga arbetstagare från Estland, men säger att han själv blir tvungen att jobba mer än normalt. Hur det ska gå i slutet av året om ukrainarna inte kan komma upptar redan hans tankar.

– Vi har talat om att kanske bara rekrytera kvinnor. Det finns duktiga ukrainska kvinnor också; om vi tar några extra och anpassar takten i samband med de fysiskt tyngre momenten ska det inte vara ett problem.

De senaste åren har pälsdjursuppfödarna fått känna hur det är att vara beroende av en global marknad. Den här tiden på året avgör de enskilda uppfödarna hur många djur som föds upp en säsong. Skinnen säljs sedan på auktioner flera gånger per år. Om det inte finns åtgång ligger gamla pälsar kvar i lager.

Ingman har ännu inte någon klar bild av vårens produktionsbeslut eller hur många som lämnat branschen på grund av ekonomiska utmaningar. Men genom att titta på förbundets medlemsantal drar han slutsatsen att flera valt att sluta. Det är en bransch med höga toppar och djupa dalar.

Enligt Ingman är man nu på bottnen.

– Det hade redan börjat se lite bättre ut när Putin slog till.

Pälsnäringen räknar med konjunkturscykler på 10-13 år. Det senaste toppåret var 2013. Men uppförsbacken blev lång eftersom Kina stängde ner på grund av coronan.

– I normala fall står Kina för 70 procent av pälsköpen. Nu vill köparna inte resa hit eftersom de tvingas vara i karantän när de återvänder till Kina.

Auktionshuset Saga Furs hade lanserat digitala lösningar redan före pandemin, men det är inte riktigt samma sak som en fysisk auktion inom en bransch där produkten behöver inspekteras handgripligen.

Inför auktionen i mars visade flera ryska uppköpare intresse, vilket gav branschen hopp. Så kom kriget i Ukraina.

– Alla ryssar avbokade. Nu går det ju inte heller att göra affärer med dem då de är utestängda ur Swift-systemet.

Kvar var köpare från Turkiet, Grekland, Korea och Japan.

– Försäljningen försvann inte helt, men det var små volymer.