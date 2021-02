Pääkkönen spelar mot Blondell och Gudnason i ny finsk actionthriller

Den svenska skådespelaren Nanna Blondell och svensk-isländske Sverrir Gudnason är två av huvudrollsinnehavarna i en ny finsk actionfilm. Den kommande actionthrillern "Omerta 6/12", som även ska bli tv-serie, baseras på den finländske författaren Ilkka Remes bok "6/12".

"Omerta 6/12" handlar om hur den finländske hemlige agenten Max Tanner, som spelas av Jasper Pääkkönen, utses till förhandlare vid en attack och ett gisslandrama under firandet av Finlands självständighetsdag. Attacken visar sig vara en del av en plan för att destabilisera Europas säkerhet.

Sverrir Gudnason spelar militären Vasa Jankovic och Nanna Blondell axlar rollen som Sylvia Madsen, en agent inom den svenska underrättelsetjänsten.

"– Jag är oerhört glad över att ha möjlighet att regissera en internationell action-thriller av denna skala. Med dessa internationellt erkända och begåvade skådespelare, kommer det att bli en storslagen upplevelse på vita duken", säger regissören Aku Louhimies i ett pressmeddelande.

Filmen beräknas gå upp på biograferna i november 2021. Tv-serien i fyra delar får premiär på den svenska kanalen C More under 2022.