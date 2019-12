På Twitter kan man följa myndigheter och svara Donald Trump

Vill man hänga med i politik och debatter är Twitter rätt socialt medium. Donald Trump är bara en av många kända twittrare som delar åsikter på Twitter.

Twitter är ett socialt medium där användare kan dela med sig av korta, högst 280 tecken långa meddelanden. Dessa meddelanden, som kallas tweetar, kan läsas av vem som helst. Det krävs inte att man till exempel följer en användare för att läsa användarens tweetar.

HBL går igenom de största sociala medierna. Syftet är att förklara plattformarna för dem som är osäkra på hur de fungerar och undrar varför folk använder dem. Vi tittar på Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat och Tiktok. Andra populära sociala medier är Whatsapp, Youtube, Linkedin, Pinterest, Flickr och Telegram.

Eftersom tweetmeddelanden är öppna för vem som helst att läsa har Twitter i Finland blivit ett forum främst för offentliga debatter och nyhetsdelning. De flesta myndigheter använder sig av Twitter för att nå ut med nyheter snabbt och effektivt. Till exempel polisen informerar ofta på Twitter om olika händelser.

Twitters huvudsakliga funktioner är att tweeta, alltså skriva korta offentliga meddelanden, och retweeta, som innebär att man delar en tweet som en annan användare har skrivit via sin egen profil. Det går också att gillamarkera tweetar man tycker om och svara på tweetar. Svaret är lika offentligt som tweeten, svaret går alltså inte endast till användaren som skrivit tweeten utan kan ses av alla.

Genom att endast följa användare som ofta tweetar om specifika saker, till exempel en popgrupp, kan man begränsa sitt Twitterflöde till att bara handla om denna popgrupp, därför har Twitter också blivit en plattform där medlemmar i olika intressegrupper interagerar med varandra.

Genom Twitters hashtagfunktion, lyfts olika trender och specifika debattämnen upp på Twitter. Till exempel hashtaggen #metoo blev ett stort debattområde på Twitter och spred sig sedan också till andra sociala medier.

Ingångssidan på Twitter är ens eget flöde. Där listas tweetar från användare man följer. Om man använder Twitter på en dator finns en topplista på hashtaggar som används mest just nu av användare man följer till höger på ingångssidan. På höger sida listas också användare som Twitter rekommenderar att man följer utifrån dem man följer sedan tidigare.

Till vänster finns en användarpanel där man kan navigera mellan Twitters olika sidor. Symbolen för flödessidan och ingångssidan är ett hus.

På utforskarsidan finns en sökfunktion där man kan söka användare och hashtaggar. Notifikationssidan visar alla gillamarkeringar, retweetar och svar som man fått på sina tweetar.

Under brevsymbolen hittas privata meddelanden från följare. Under bokmärken hittas tweetar som man sparat med bokmärke och under listor kan man skapa olika listor med tweetar som berör samma ämne. I användarpanelen hittas också profilsidan där man ser alla tweetar och retweetar man själv skrivit. Där kan man också ändra på sina profilinställningar.

Längst ner i användarpanelen finns fliken mer och under den hittas inställningar och integritet där man bland annat kan kontrollera och ändra sekretessinställningen samt avsluta sitt Twitterkonto ifall man vill.

Socialt medium för korta, högst 280 tecken långa offentliga meddelanden, ofta nyheter eller åsikter. Grundat: år 2006 Grundare: Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone och Evan Williams Vd: Jack Dorsey Antal aktiva användare per månad: 330 miljoner Åldersgräns: 13 år Källa: Twitter , Twitter-help

Ladda ner Twitterappen på din smarttelefon eller gå in på twitter.com om du vill använda Twitter på en dator. Registrera dig som Twitteranvändare och skapa ett användarnamn. Twitter kommer bland annat be dig fylla i e-postadress och lösenord. Börja följa Twitterkonton som intresserar dig. Till exempel Hufvudstadsbladet. Retweeta eller gillamarkera tweetar som du gillar och skriv egna tweetar.