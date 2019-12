På Instagram kan man hitta influerare och nyheter

Instagram är ett av de populäraste sociala medierna för tillfället med över en miljard aktiva användare per månad globalt. Instagram används för att publicera bilder och korta videor.

Instagram fungerar som en gratis plattform att dela med sig av bilder och korta, högst en minut långa, videor. På Instagram kan man också följa andra användare för att se deras bilder och reagera på dem genom att gilla och kommentera. Den åldersgrupp som främst använder Instagram är 18–45-åringar.

HBL går igenom de största sociala medierna. Syftet är att förklara plattformarna för dem som är osäkra på hur de fungerar och undrar varför folk använder dem. Vi tittar på Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat och Tiktok. Andra populära sociala medier är Whatsapp, Youtube, Linkedin, Pinterest, Flickr och Telegram.

Instagrams huvudfunktion är att ladda upp bilder och videor, ofta med korta förklarande texter. Instagram har också en händelsefunktion, på engelska stories. Händelser är bilder och videor som är synliga endast i 24 timmar. De innehåller därför oftast aktuell information och det förekommer ofta mer interaktion än i de vanliga inläggen. Till exempel kan man sätta ut omröstningar som händelse och be sina följare tycka till om olika saker.

De flesta nyhetskanaler och tidningshus har egna Instagramprofiler. Till exempel kan man följa HBL på Instagram genom att söka på användarnamnet @hufvudstadsbladet. HBL delar både bilder och videor och skriver sammanfattningar av de senaste artiklarna. Dessutom hittar man de senaste rubrikerna i HBL:s händelser.

Instagrams ingångssida är flödet, som markeras med en hussymbol i användarpanelen för både appen och webbplatsen. I flödet visas bilder och videor av användare man följer. Där visas också sponsrade inlägg, alltså reklam. Flödet visar inte nödvändigtvis de senaste bilderna och videorna först, utan bilder från de användare man oftast interagerar med genom att gilla och kommentera visas högre upp.

För att se de bilder och videor en användare har laddat upp i sitt flöde behöver man följa den personens profil, men den personen behöver inte följa en tillbaka. Man kan följa många mer eller mindre kända personer på Instagram, till exempel statsminister Sanna Marin eller fotbollstränaren Mikael Forssell. Bara om en användare har sin profil inställd på privat behövs samtycke för att få följa. Många kända personer, influerare och företag använder Instagram som en marknadsföringskanal.

På ingångssidan hittas också händelser från de användare man följer, det är bollarna högst upp. På ingångssidan högst upp till höger finns en pilsymbol som står för direkta meddelanden eller DM som det kallas. Där kan man skicka privata meddelanden och dela bilder och videor direkt till någon användare man följer så att endast den personen ser det.

På Instagram har användaren en profil som fungerar lite som ett galleri där de bilder och videor man själv laddat upp visas. Profilen markeras nere till höger med en symbol för en människa. På profilsidan går det att redigera profilinformationen och sekretessinställningar.

Till vänster om profilsymbolen finns en hjärtsymbol. Där visas alla gillningar, kommentarer och nya följare, användaren fått.

Nere i mitten av användarpanelen finns symbolen för att ladda upp nya bilder och videor. Man kan ladda upp både bilder och videor som man tagit tidigare eller så kan man använda Instagrams kamera och ta en helt ny bild eller video som man sedan laddar upp.

De bilder och videor man lägger upp blir synliga i flödet hos alla de användare som följer ens profil. Ifall man inte har inställt sitt konto på privat är bilderna och videorna också synliga i galleriet på profilsidan för alla användare som söker ens profilsida eller söker på hashtaggar man använt.

Till vänster om symbolen för att ladda upp nytt innehåll finns en symbol på ett förstoringsglas. Trycker man på den hittar man en sökfunktion där man kan söka användare och hashtaggar. Man kan följa specifika hashtaggar om man vill se inlägg som har taggats med den, till exempel kan man följa #finlandssvensk. Dessutom finns det ett flöde med bilder och videor som är populära på Instagram just nu eftersom de fått mycket gillningar och kommentarer.

Att radera sitt konto på Instagram kräver flera steg. På profilsidan hittar man hjälpcentret där det finns anvisningar om hur man tar bort sitt Instagramkonto ifall man vill.

Plattform för att dela bilder och korta videor. Grundat: 2010 Grundare: Kevin Systrom och Mike Krieger Vd: Adam Mosseri Blev uppköpt av Facebook år 2012 Antal aktiva användare per månad 2019: över 1 miljard Åldersgräns: 13 år Källa: Instagram, Omnicore agency

Ladda ner Instagram-appen på din smarttelefon eller gå in på instagram.com om du vill använda Instagram på en dator. Registrera dig som användare eller logga in med ditt användarnamn på Facebook ifall du har ett och skapa ett Instagram-användarnamn. Instagram kommer be dig fylla i vissa personuppgifter som till exempel e-postadress och lösenord.

Redigera sekretessinställningarna enligt hur du vill att dina inlägg ska synas. Om du ställer in din profil på privat kan endast de du accepterar att följer dig se dina bilder och videor. Börja följa andra användare genom att trycka på följ-knappen i deras profil. Man hittar användare genom att söka på deras Instagram-användarnamn. Till exempel @hufvudstadsbladet.

Ladda upp egna bilder och videor. Skriva gärna en liten text till dem och lägg till hashtaggar om du vill att andra ska hitta ditt inlägg.

Mer information om hur man börjar använda Instagram hittas på Instagram – help.