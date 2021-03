Övervägde att lägga av – nu är hon bäst i världen

Tiril Eckhoff var bättre än någonsin förut under den senaste vintern. Det är framför allt i det stående skyttet som norskan lärt sig att behärska sina nerver.

För ett år sedan var det ett enda svart ögonblick som i praktiken kostade Tiril Eckhoff segern i den totala världscupen i skidskytte. Under den sista skjutningen i säsongens sista lopp i Kontiolahti bommade hon tre skott, slutade på tionde plats, och blev tvåa i världscupen bakom Italiens Dorothea Wierer. VM var också individuellt sett en djupdykning, fast Eckhoff tog två stafettguld med Norge.

Den här säsongen har hon varit nästan oslagbar. Hon vann sju sprintlopp i rad – en bedrift ingen annan lyckats med förut. Hon tangerade också svenskan Magdalena Forsbergs rekord med fjorton segrar under en säsong. I VM gjorde hon rent hus.

Det är anmärkningsvärt att Eckhoff, 30, gör sin absolut bästa säsong tio år efter sin debut i världscupen.

– Jag har gått framåt hela tiden. Jag har lärt mig mycket på vägen av dem som är runt mig och upplever att det är det som kännetecknar mig, säger hon till NRK.

Redan 2016 vann Eckhoff sitt första VM-guld i Oslo. Men hon har inte förut varit lika konsekvent i världscupen. Före säsongen 2019-2020 hade hon aldrig varit bättre än elva i den totala världscupen. Hon hade totalt tolv segrar – och mer än fördubblade sitt antal segrar i vinter.

Kaisa Mäkäräinen var 28 år då hon för första gången vann den totala världscupen. Efter det var hon häpnadsväckande konsekvent: topp 5 i den totala världscupen åtta säsonger i rad 2010-2018. Det är många som förutspått en liknande karriär för Eckhoff. Det har varit uppenbart länge att hon har talang. Eckhoff har redan tre individuella VM-guld och en hel hög med VM-stafettguld.

Den avgörande faktorn för Eckhoffs framgång den här säsongen har varit skyttet – och närmare bestämt det stående skyttet. Förra vintern sänkte hon tavlorna med 76 procents säkerhet. Det är egentligen ett mysterium att hon trots det lyckades bli tvåa i världscupen. I vinter har hon både liggande och stående träffat med 84 procents säkerhet.

Enligt Eckhoff handlar det till stor del om att kunna hantera sina känslor. Hon säger att skyttet är till 70 procent teknik och till 30 procent psyke.

– Det har varit en treårig process med Patrick (Oberegger, Eckhoffs skyttetränare) där vi förbättrat min kapacitet i skytte, säger hon till NRK.

Eckhoff har haft svåra säsonger sedan debuten i världscupen i Oslo 2010. I december 2017 övervägde hon att lägga av efter att bland annat ha slutat på 78:e plats i ett sprintlopp i Hochfilzen.

– Jag var så besviken att jag blev sjuk. Jag kommer alltid att minnas det. Jag mådde illa, kastade upp och hade ont i magen. Det är den största besvikelsen. Men jag har lärt mig att tackla rädslor och det har gjort att jag är här i dag, säger hon till NRK.

Norskan vill fortfarande bli bättre. I säsongsavslutningen i Östersund bommade hon åtta gånger i vindarna och slutade som sjua i masstarten.

– Det är definitivt mitt huvudfokus framöver. Jag har mycket att förbättra när det gäller att skjuta i vind, säger hon till NRK.

Överlag är hon mera fokuserad än tidigare under sin karriär. Och hon är mera behärskad.

– Jag är inte lika intresserad i killar som för tio år sedan, utan mer intresserad av att prestera. För tio år sedan var jag också mera osäker på mig själv. Jag har prövat och misslyckats och lärt mig av mina misstag. Nu är jag ännu mera trygg på att det jag gör är bra, säger Eckhoff till NRK.

I herrarnas världscup var det jämnt in i det sista. Men Norges Johannes Thingnes Bø tog sin tredje raka seger i den totala världscupen efter att ha hanterat nerverna väl under den sista skjutningen i masstarten i Östersund. Säsongens komet, norrmannen Sturla Holm Lægreid bommade två skott under den sista skjutningen och tvingades nöja sig med åttonde plats i masstarten. I den totala världscupen vann Thingnes Bø med tretton poäng före Lægreid.

För finländarna blev det en säsong med få ljuspunkter som kanske endast de invigda förstår att uppskatta. I VM var Tero Seppälä nära en topp 10-placering i distansloppet, men bommade tre gånger under den sista skjutningen, och slutade 37:a. I den totala världscupen var han 36:a. Herrarnas stafettlag var sjua i världscupen i Antholz, men i VM strulade det till sig totalt, och Finland var sist av alla lag som inte blev varvade.

Världscupen i skidskytte, slutställning

1) Johannes Thingnes Bø, Norge 1 052 p, 2) Sturla Holm Lægreid, Norge 1 039, 3) Quentin Fillon Maillet, Frankrike, 930, 4) Tarjei Bø, Norge 893, 5) Johannes Dale, Norge 843.

1) Tiril Eckhoff, Norge 1 152, 2) Marte Olsbu Røiseland, Norge, 963, 3) Franziska Preuss, Tyskland 840, 4) Hanna Öberg, Sverige 826, 5) Dorothea Wierer, Italien, 821.