Övertid förbjuds inom teknologibranschen – orsaken är en tvist om kollektivavtalet

Fackförbundet YTN förbjuder övertid och arbetsresor utanför ordinarie arbetstid inom teknologi–, planerings– och konsultbranschen.

De högre tjänstemännen, YTN, har utfärdat förbud mot övertid och arbetsresor under fritiden från den 20 november fram till den 20 december, eller tills ett nytt kollektivavtal har undertecknats. Under den här tiden måste högre tjänstemän inom branscherna utföra sitt jobb och sina arbetsresor under ordinarie arbetstid.

Orsaken till förbudet är att YTN anser att förhandlingarna om de anställdas kollektivavtal inte leder något vart. De största meningsskiljaktigheterna mellan arbetsgivarna och arbetstagarna handlar om arbetstider och hur konkurrenskraften ska beräknas.

– De målsättningar som lagts upp i förhandlingarna från arbetstagarsidan är rimliga. Utgångspunkten är att arbetstidsförlängningen, som inte haft någon påvisad effekt, bör slopas. Det här står i kontrast till arbetsgivarnas målsättning om att arbetstidsförlängningen ska fortsätta och utföras under helgdagar, säger Viktor Kock, som är medlemsansvarig för fackförbundet Diff i ett pressmeddelande.

Många svenskspråkiga ingenjörer och ingenjörsstuderande i Finland hör till Diff.

Enligt Kock söker många finlandssvenska ingenjörer jobb i grannländer samtidigt som det finns en brist på ingenjörer i Finland.

– Den här kunskapsflykten borde arbetsgivarsidan ta på allvar och visa större vilja att förbättra villkoren i arbetslivet, säger Kock.

Fackförbundet Diff hoppas att YTN:s förbud sätter fart på förhandlingarna och att man på det sättet undviker ytterligare stridsåtgärder.