Översättningsmiss skapade dubbeltydighet vid gränsen

1. Svensk familj: mannen äger sommarstugan och har en kvinnlig sambo. Paret har inte några gemensamma barn men kvinnan har ett barn på 17 år och ett barn på 19 år som alla vill komma till stugan.

En person som äger en fastighet, bostad eller fritidsbostad i Finland kan resa in i Finland via den inre gränsen. Ägarens familj kan också resa in. I detta fall avses med familj makar, sambor och ogifta barn under 18 år. Mannen och sambon får komma till stugan, samt minderåriga barnet på 17 år som räknas som familjemedlem. Utifrån de uppgifter som ni gett ser det ut som om det vuxna, nittonåriga barnet inte uppfyller något av de villkor för nödvändig trafik som nämns ovan. Vi rekommenderar att det vuxna barnet inte reser.

2. En svensk syskontrio äger gemensamt släktens gamla sommarstuga. Alla syskon har minderåriga barn – kan alla tre familjer komma?

En person som äger en fastighet, bostad eller fritidsbostad i Finland kan resa in i Finland via den inre gränsen. Ägarens familj kan också resa in. I detta fall avses med familj makar, sambor och ogifta barn under 18 år. Om alla syskon kan bevisa att de äger en sommarstuga i Finland, får de alla komma med sina familjer. Detta kan bevisas genom att ha med exempelvis en lagfart, fastighetsnummer eller fastighetsbeskattnings beslut på fastigheten.

3. Europeisk tjej, 17, har träffat en finsk pojkvän via nätdejting sedan ett år tillbaka. De ska träffas på riktigt för första gången.

Personer som anländer till landet på basis av sällskapsförhållande tolkas som personer som reser i familjefrågor. Med sällskapsförhållande avses i praktiken parförhållande. Utgångspunkten är att man vid gränskontrollen litar på resenärens egen anmälan, i enskilda fall kan man be om närmare information. Inresa på basis av sällskapsförhållande tillämpas förutom på finska medborgares partner även på EU-medborgares/Schengenmedborgares partner som bor i Finland och deras familjemedlemmars partner samt tredjelandsmedborgares partner som vistas med uppehållstillstånd.

4. Svensk man ska besöka ett bröllop på Kökar.

Bröllop tolkas som familjeärenden. Svensk man får resa till Finland för att besöka ett bröllop.

5. Brittisk kvinna ska på hastigt påkommet affärsmöte i Helsingfors – har inget annat än ett konfidentiellt mejl som styrker att mötet ska äga rum.

Det att hon reser till Finland från Storbritannien är trafik över de yttre gränserna, eftersom Storbritannien inte hör till Schengen.

Arbetsresor som grundar sig på anställningsförhållande eller uppdrag tillåts för en medborgare i en EU- eller Schengenstat eller en brittisk medborgare över de yttre gränserna från en annan EU-medlemsstat som inte omfattas av Schengenavtalet eller från Förenade kungariket.

Syftet med och förutsättningarna för arbetsresan utreds i samband med gränskontrollen. Vid gränskontrollen ska resenären förbereda sig på att visa upp grunderna för arbetsresan och i synnerhet handlingar som gäller anställningsförhållandet eller uppdraget.