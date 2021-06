Överljudsplan ska halvera flygtid till USA – ska korsa Atlanten på under fyra timmar

Det fransk-brittiska överljudsflygplanet Concorde togs ur bruk 2003. Snart kan det bli möjligt att återigen resa snabbare än ljudet – med amerikanska passagerarflygplanet Overture.

Det är det amerikanska flygbolaget United som nu meddelat att det lagt en order på 15 flygplan av modellen Overture från Denverbaserade tillverkaren Boom Supersonic, med en option på ytterligare 35 flyg, skriver Reuters.

Overture är ett överljudsplan som kan korta flygtiden mellan exempelvis London och New York med hälften, till omkring 3,5 timme. En resa mellan San Francisco och Tokyo beräknas ta sex timmar i stället för dagens tio timmar – när det sker i överljudsfart på drygt 18 kilometers höjd.

De första flygen ska kunna lyfta 2029. Köpet är villkorat med att flygplanen uppfyller de säkerhetskrav som United satt upp. Antalet platser är dock begränsat, mellan 65 och 88 säten, då det enbart kommer att finnas biljetter i vad som motsvarar business class.

Satsningen går stick i stäv med utvecklingen inom flygindustrin under de senaste åren där allt fler flygbolag har valt att fokusera på kostnadsbesparingar, särskilt efter coronapandemin som inneburit ett hårt slag mot branschen. Modellen har dock en miljöaspekt då flygplanen är tänkta att enbart använda förnybart bränsle och reducera koldioxidutsläppen till noll.

Passagerarflygplanet Concorde sattes in i reguljärtrafik under 70-talet. Kostnaderna blev dock höga och när ett Concordeplan från Air France kraschade i juli 2000 med 113 dödsfall, stoppades all trafik. Den sista kommersiella flygningen skedde i oktober 2003.